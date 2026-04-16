Эта фраза мошенников собьет с толку буквально любого. Предупредите родных!

Новая схема мошенников эксплуатирует чувство ответственности пользователей площадок с бесплатными объявлениями. О ней рассказали в «Вестнике киберполиции России».

«Вот же ваше объявление, оно до сих пор активно».

Согласно источнику, мошенники ищут на различных площадках старые объявления, где еще сохранился номер телефона продавца и связываются с ним якобы по вопросу покупки или получения услуги. Когда жертва отвечает, что предложение давно не актуально, ему присылают сообщение-крючок, например:Сообщение содержит активную ссылку якобы на страницу со старым объявлением, однако на самом деле лишь имитирует ее. Это фишинговый сайт, который побуждает жертву «авторизоваться для проверки объявления» — а дальше всё как обычно. Человек вводит свой номер телефона с СМС-кодом либо аккаунт «Госуслуг» и лишается личных данных либо денег со счетов.