Эта фраза мошенников собьет с толку буквально любого. Предупредите родных!

Олег


Новая схема мошенников эксплуатирует чувство ответственности пользователей площадок с бесплатными объявлениями. О ней рассказали в «Вестнике киберполиции России». 

Согласно источнику, мошенники ищут на различных площадках старые объявления, где еще сохранился номер телефона продавца и связываются с ним якобы по вопросу покупки или получения услуги. Когда жертва отвечает, что предложение давно не актуально, ему присылают сообщение-крючок, например: 

«Вот же ваше объявление, оно до сих пор активно». 

Сообщение содержит активную ссылку якобы на страницу со старым объявлением, однако на самом деле лишь имитирует ее. Это фишинговый сайт, который побуждает жертву «авторизоваться для проверки объявления» — а дальше всё как обычно. Человек вводит свой номер телефона с СМС-кодом либо аккаунт «Госуслуг» и лишается личных данных либо денег со счетов. 
Источник:
Вестник киберполиции России
