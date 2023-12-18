Мошенники нашли новый способ развода. Шквал звонков захлестнул страну

Олег

SIM


Мошенники начали активно звонить россиянам и требовать личные данные для продления SIM-карты. Об этом пишет «Касперский».

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Впервые информация о такой схеме появилась в начале осени, и, похоже, мошенникам она очень понравилась. Эксперты Kaspersky Who Calls рассказывают, что в октябре число таких звонков увеличилось вдвое, а в ноябре — вчетверо.

«Схема выглядит так: человеку звонит злоумышленник, представляется сотрудником телеком-оператора и сообщает, что срок действия SIM-карты или договора на предоставление услуг связи заканчивается. При этом в личном кабинете эта информация якобы не отображается, поэтому уведомление происходит в устной форме. Звонящие пытаются выманить конфиденциальные и учётные данные от личного кабинета абонента, а также одноразовые коды. Если злоумышленники их получат, то попытаются установить переадресацию СМС на нужный им номер или выпустить виртуальный дубликат SIM‑карты (eSIM). Таким образом мошенники смогут добраться до личного кабинета пользователя в других сервисах», — «Лаборатория Касперского». 

Согласно источнику, шквал звонков по новой схеме сопровождается общим увеличением объемов телефонного мошенничества. В ноябре 19% россиян жаловались на звонки разводил, тогда как в октябре их было всего 13%. При этом разного рода спам-звонки получают 94% людей.

Ранее мы рассказывали о пяти способах защитить SIM-карту от мошенников. 

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Источник:
Касперский
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Комментарии

samOsebe
+539
samOsebe
Довелось, на днях, пообщаться с "представителем мтс".. Пришло смс с госуслуг и попросили назвать код оттуда. Я положил трубку. Перезвонили и так строго: вы почему положили трубку, кто разрешал?) спокойно ответил: восстановление госуслуг не заказывал. В ответ — мудак и кинули😂
Сегодня в 17:49
#
Lord
+577
Lord
Я сразу отсылаю в задницу, причем потом спрашиваю, хорошо ли он меня услышал. Больше не звонят.
Сегодня в 18:13
#
tellurian
+4715
tellurian Lord
Могут гадость сделать. Лучше просто вешать трубку.
2 часа назад в 19:47
#
tellurian
+4715
tellurian
Мне так звонили в ноябре.
2 часа назад в 19:47
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