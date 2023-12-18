Мошенники нашли новый способ развода. Шквал звонков захлестнул страну



Мошенники начали активно звонить россиянам и требовать личные данные для продления SIM-карты. Об этом пишет «Касперский».







Впервые информация о такой схеме появилась в начале осени, и, похоже, мошенникам она очень понравилась. Эксперты Kaspersky Who Calls рассказывают, что в октябре число таких звонков увеличилось вдвое, а в ноябре — вчетверо.





«Схема выглядит так: человеку звонит злоумышленник, представляется сотрудником телеком-оператора и сообщает, что срок действия SIM-карты или договора на предоставление услуг связи заканчивается. При этом в личном кабинете эта информация якобы не отображается, поэтому уведомление происходит в устной форме. Звонящие пытаются выманить конфиденциальные и учётные данные от личного кабинета абонента, а также одноразовые коды. Если злоумышленники их получат, то попытаются установить переадресацию СМС на нужный им номер или выпустить виртуальный дубликат SIM‑карты (eSIM). Таким образом мошенники смогут добраться до личного кабинета пользователя в других сервисах», — «Лаборатория Касперского».