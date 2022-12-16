Мошенники хитро разводят на деньги пользователей «Госуслуг». Расскажите родным!



В России начали применять новую мошенническую схему — она направлена на тех, кто оплачивает коммунальные услуги онлайн. Подробности рассказал проект ЦБ «Финансовая культура».



Согласно источнику, один из сотрудников проекта поделился историей своей мамы. Обычно она оплачивает услуги ЖКХ на сайте «Госуслуги». Недавно она получила сообщение в мессенджере от аккаунта с логотипом «Госуслуг» на аватарке. В нем сообщалось, что на сайте якобы сбой, поэтому свой счет она может оплатить по специальной резервной ссылке. Разумеется, фишинговая ссылка прилагалась к сообщению. Для приманки мошенники написали, что при оплате по этой ссылке до конца дня можно получить скидку на ЖКХ размером 30%.



На радостях мама перешла по ссылке, ввела данные карты и попыталась оплатить. На её телефон сразу же позвонил мошенник и «запел» классическую историю сотрудника безопасности банка. Якобы он звонит из-за подозрительной операции и чтобы её отменить, надо назвать цифры из входящей СМС. Женщина растерялась и назвала цифры, после чего с её карты было списано 20 тысяч рублей. Только спустя несколько минут она обратила внимание, что в той СМС-ке говорилось о списании средств, а не об отмене операции.



Стоит предупредить своих родных о подобных мазинациях, если они пользуются «Госуслугами». Расскажите им, что ни в коем случае нельзя вводить данные карты, если им присылают какие-то ссылки, а также сообщать код из СМС — он вообще не предназначен для того, чтобы кому-то его передавать.