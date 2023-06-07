Мошенники научились грамотно разводить тех, кто любит покупать на Wildberries



В рунете активно распространяется мошенническая схема для любителей закупаться на Wildberries. О ней рассказали в SHOT.



Схема раскрыта на примере 30-летней москвички, которую обманули по ней. Девушке на WhatsApp поступило предложение о заработке через покупки на Wildberries: якобы ей нужно всего лишь покупать товары как обычно и оставлять хорошие отзывы, а за это ей будут возвращать всю сумму заказа с процентом.



Москвичка подумала, что это бинго, и с радостью согласилась. Мошенники прислали ей ссылку на сайт, где нужно было создать новый личный кабинет. Сайт оказался фишинговым: он полностью копирует интерфейс Wildberries. Девушка зарегистрировалась и начала затариваться. Сначала она «купила» держатель для щетки за 600 рублей и тут же увидела на «балансе WB» 960 рублей возврата. Потом девушка «заказала» еще несколько товаров на фейковом маркетплейсе, думая, что сможет легко вывести «возвращенные» ей средства.



После первого «закупа» москвичка действительно смогла вывести весь свой заработок и получила новое задание: теперь нужно было скупиться по-крупному, примерно на 70 тысяч рублей. У нее не было такой суммы, поэтому пришлось воспользоваться картой мамы. Девушка исправно оплатила все товары, кроме одного, про который забыла; «работодатели» устроили ей скандал и сказали, что теперь с нее положен штраф 80 тысяч рублей.



Когда жертва отказалась платить, ей заблокировали «личный кабинет» с уже совершенными «заказами». В итоге она потеряла около 65 тысяч рублей, и товары, разумеется, тоже не пришли.



Схему можно было распознать с самого начала: помимо домена wildberries, ссылка от мошенников содержала слово shopping и набор букв, которых нет в адресе настоящего маркетплейса. Хотя девушка поплатилась за свою невнимательность, стоит напомнить: винить в таких случаях нужно не жертву, а мошенника.