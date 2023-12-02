Мошенники научились хитро использовать нововведение iOS 17 для развода

Олег

iOS 17


«Яндекс» рассказал, как мошенники применяют новую функцию iOS 17 для обмана россиян. Об этом написали в «Известиях».

Среди прочего, в iOS 17 появились постеры контактов — ранее мы рассказывали об этой опции. Она позволяет настроить внешний вид и имя своего контакта, после чего те, кому вы звоните, увидят именно этот постер.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Оказалось, что мошенники придумали, как это использовать. Они вводят вместо ФИО своего профиля текст вроде «Служба безопасности банка» или «Полиция», а также ставят соответствующий постер. Когда владелец iPhone получает звонок, он видит заданные картинку и подпись на весь экран, и принимает всё за чистую монету.

Специалисты «Яндекса» направили в Apple свое предложение, как решить проблему. Оно заключается в следующем: можно запретить прием постера от звонящего, если он не записан в контакты на устройстве. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Известия
Cсылки по теме:
Раскрыта схема, по которой мошенники уводят аккаунты в банках и «Госуслугах»
«Сбербанк» подарил всем бесплатную опцию, от которой взвоют мошенники. Но только для Android
Мошенники в бешенстве: у них больше не получается выманивать деньги у россиян

Рекомендации

Рекомендации

Windows 10 и 11 порадовали пользователей небольшой удобной опцией
WhatsApp получил функцию, которую фанаты давно просят у Дурова для Telegram
OneUI 5.1.1 порадовала владельцев Samsung Galaxy удобнейшей настройкой
«Сбер» запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+803
Dmitriy
Отвратная функция в нынешней жизни. Теперь куча мастурбеков будет свои обрезки показывать всем подряд и вообще кучи даунов туда сразу рекламу пихать будут.
2 часа назад в 16:32
#
s_medik
+3386
s_medik
Не разобрался как работает эта функция.
Поставил себе постер, позвонил девушке, у нее высветился обычное окно звонка с именем. Что делаю не так?
часов назад в 17:51
#