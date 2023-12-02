Мошенники научились хитро использовать нововведение iOS 17 для развода



«Яндекс» рассказал, как мошенники применяют новую функцию iOS 17 для обмана россиян. Об этом написали в «Известиях».



Среди прочего, в iOS 17 появились постеры контактов — ранее мы



«Яндекс» рассказал, как мошенники применяют новую функцию iOS 17 для обмана россиян. Об этом написали в «Известиях».Среди прочего, в iOS 17 появились постеры контактов — ранее мы рассказывали об этой опции . Она позволяет настроить внешний вид и имя своего контакта, после чего те, кому вы звоните, увидят именно этот постер.



Оказалось, что мошенники придумали, как это использовать. Они вводят вместо ФИО своего профиля текст вроде «Служба безопасности банка» или «Полиция», а также ставят соответствующий постер. Когда владелец iPhone получает звонок, он видит заданные картинку и подпись на весь экран, и принимает всё за чистую монету.



Специалисты «Яндекса» направили в Apple свое предложение, как решить проблему. Оно заключается в следующем: можно запретить прием постера от звонящего, если он не записан в контакты на устройстве.