Мошенники научились хитро использовать нововведение iOS 17 для развода

«Яндекс» рассказал, как мошенники применяют новую функцию iOS 17 для обмана россиян. Об этом написали в «Известиях».
Среди прочего, в iOS 17 появились постеры контактов — ранее мы рассказывали об этой опции. Она позволяет настроить внешний вид и имя своего контакта, после чего те, кому вы звоните, увидят именно этот постер.
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Оказалось, что мошенники придумали, как это использовать. Они вводят вместо ФИО своего профиля текст вроде «Служба безопасности банка» или «Полиция», а также ставят соответствующий постер. Когда владелец iPhone получает звонок, он видит заданные картинку и подпись на весь экран, и принимает всё за чистую монету.
Специалисты «Яндекса» направили в Apple свое предложение, как решить проблему. Оно заключается в следующем: можно запретить прием постера от звонящего, если он не записан в контакты на устройстве.
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