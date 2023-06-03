Мошенники научились ловко разводить тех, у кого есть аккаунт «Госуслуг»



Мошенники заинтересовались аккаунтами «Госуслуг» своих жертв. Об этом пишет «Финкульт».



Официальный Teelgram-канал «Финансовая культура» поведал историю жительницы Рязани: она чуть не лишилась денег, которые даже в глаза не видела. Ей позвонил «сотрудник службы безопасности Госуслуг» и сказал, что прямо сейчас кто-то пытается поменять номер телефона в её аккаунте. Чтобы спасти учетную запись, женщина должна была назвать код из СМС.



В панике она сообщила разводилам цифры, и лишь потом поняла, что её пытаются обмануть. Женщина бросила трубку и побежала в МФЦ с паспортом, чтобы восстановить доступ к своим «Госуслугам».



Пароль успешно восстановили после подтверждения личности. Оказалось, что за это время мошенники успели сменить пароль, привязанный номер телефона и контрольный вопрос, а также заказали справку 2-НДФЛ и кредитную историю. Помимо этого, они успели увидеть данные паспорта, ИНН и СНИЛС. Скорее всего, следующим шагом разводил была бы попытка взять микрокредит на имя жертвы.