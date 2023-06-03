Мошенники научились ловко разводить тех, у кого есть аккаунт «Госуслуг»

Олег

Госуслуги


Мошенники заинтересовались аккаунтами «Госуслуг» своих жертв. Об этом пишет «Финкульт».

Официальный Teelgram-канал «Финансовая культура» поведал историю жительницы Рязани: она чуть не лишилась денег, которые даже в глаза не видела. Ей позвонил «сотрудник службы безопасности Госуслуг» и сказал, что прямо сейчас кто-то пытается поменять номер телефона в её аккаунте. Чтобы спасти учетную запись, женщина должна была назвать код из СМС.

В панике она сообщила разводилам цифры, и лишь потом поняла, что её пытаются обмануть. Женщина бросила трубку и побежала в МФЦ с паспортом, чтобы восстановить доступ к своим «Госуслугам».

Пароль успешно восстановили после подтверждения личности. Оказалось, что за это время мошенники успели сменить пароль, привязанный номер телефона и контрольный вопрос, а также заказали справку 2-НДФЛ и кредитную историю. Помимо этого, они успели увидеть данные паспорта, ИНН и СНИЛС. Скорее всего, следующим шагом разводил была бы попытка взять микрокредит на имя жертвы. 

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Источник:
Финкульт
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Комментарии

samOsebe
+474
samOsebe
Очередная истеричка верящая всему что скажут, а мошенники какие то медлительные и нерасторопные.
54 минуты назад
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