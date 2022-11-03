Wildberries Мошенники

Мошенники научились обчищать банковские карты через Wildberries. Очень хитро!

Олег

WB


В сети появилась информация о новой мошеннической схеме с использованием аккаунтов Wildberries. Об этом написали в «Известиях».

Согласно источнику, на непонятные списания с банковской карты пожаловалась россиянка Оксана Федотова. Она зарегистрирована в Wildberries, но не пользовалась им уже несколько месяцев. Однако на днях она случайно увидела в истории платежей ряд списаний по 1000 рублей, которые совершались подряд. Суммарно девушка лишилась 195 тысяч рублей в течение двух часов, после чего заблокировала карту.

Она обратила внимание, что платежи совершались в пользу фирмы Wildberries Podol’sk. Оксана попыталась связаться с техподдержкой маркетплейса, но не получила никакой помощи. Продолжая разбираться в ситуации, она увидела в одном из чатов продавцов WB пользователя с похожей проблемой.

Эксперт, опрошенный «Известиями», предположил следующую схему. Ранее Оксана стала жертвой мошенников и скомпрометировала данные своей банковской карты. Когда мошенники получили эту информацию, они нашли и взломали её аккаунт в Wildberries и привязали карту к нему, чтобы преступные платежи не пришлось постоянно подтверждать. Потом злоумышленники начали делать небольшие списания в пользу фиктивной фирмы, которая по своему названию притворялась брендом маркетплейса.

Как следствие, небольшие платежи по 1000 рублей не привлекли внимания банка и самой девушки, и мошенники успешно провернули свою схему. Теперь узнать настоящих получателей этих платежей можно только через полицию. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

+123
lokky
Вы ими прям восхищаетесь...
Сегодня в 11:38
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s_medik
+3121
s_medik
Когда сэкономил 69/99₽ на уведомлениях
Сегодня в 12:42
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+24
NYX s_medik
Пуш-уведомления бесплатны у всех. Но работают они, как правило, так себе. Банкам за это спасибо надо сказать.
Сегодня в 13:37
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+24
NYX
Вайлбериз — помойка страшная. Откючаешь в настройках все рекламные рассылки и уведомления, а они все равно ими спамят безбожно. Поддержка отвечает на данный вопрос через неделю, что когда-нибудь они исправят это. Дозвониться даже до них обматерить невозможно — попросту отсутствует поддержка по телефону.
2 часа назад в 13:40
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