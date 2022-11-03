Мошенники научились обчищать банковские карты через Wildberries. Очень хитро!



В сети появилась информация о новой мошеннической схеме с использованием аккаунтов Wildberries. Об этом написали в «Известиях».



Согласно источнику, на непонятные списания с банковской карты пожаловалась россиянка Оксана Федотова. Она зарегистрирована в Wildberries, но не пользовалась им уже несколько месяцев. Однако на днях она случайно увидела в истории платежей ряд списаний по 1000 рублей, которые совершались подряд. Суммарно девушка лишилась 195 тысяч рублей в течение двух часов, после чего заблокировала карту.



Она обратила внимание, что платежи совершались в пользу фирмы Wildberries Podol’sk. Оксана попыталась связаться с техподдержкой маркетплейса, но не получила никакой помощи. Продолжая разбираться в ситуации, она увидела в одном из чатов продавцов WB пользователя с похожей проблемой.



Эксперт, опрошенный «Известиями», предположил следующую схему. Ранее Оксана стала жертвой мошенников и скомпрометировала данные своей банковской карты. Когда мошенники получили эту информацию, они нашли и взломали её аккаунт в Wildberries и привязали карту к нему, чтобы преступные платежи не пришлось постоянно подтверждать. Потом злоумышленники начали делать небольшие списания в пользу фиктивной фирмы, которая по своему названию притворялась брендом маркетплейса.



Как следствие, небольшие платежи по 1000 рублей не привлекли внимания банка и самой девушки, и мошенники успешно провернули свою схему. Теперь узнать настоящих получателей этих платежей можно только через полицию.