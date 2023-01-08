Мошенники научились обчищать карты жителей многоэтажек. Есть два способа защиты

В сети появилось описание новой мошеннической схемы, целью которой является получение доступа к банковскому аккаунту жертвы. Историю рассказали в Telegram-канале проекта ЦБ «Финкультура».
Согласно источнику, по новой схеме бдительность жертвы пытаются усыпить, предлагая ей подтвердить личные данные для каких-то тривиальных бытовых задач — например, обслуживания дома или парковки, пропуска на работу или оплаты услуг ЖКХ.
В «Финкультуре» рассказали историю москвича по имени Алексей. Когда он был за рулем, ему поступил звонок от якобы сотрудника фирмы, обслуживающей шлагбаум на въезде во двор его дома. Мужчину попросили подтвердить ФИО и номер телефона, иначе он больше не смог бы заехать на парковку (это, разумеется, неправда). Мошенники сразу обратились к Алексею по имени и отчеству, поэтому он назвал им свою фамилию.
А вот для подтверждения номера телефона потребовался… код из СМС. К счастью, Алексей был за рулем и не смог посмотреть цифры, поэтому мошенник отключился. Впоследствии он обнаружил, что поступивший ему код предоставлял доступ к онлайн-кабинет его банка; при этом никто из жильцов его дома не знал ни о каких проверках данных по шлагбауму. По чистой случайности Алексей не лишился своих денег с банковского счета.
Если же человек по неосторожности сообщает код из СМС, мошенники получают полный доступ к онлайн-банку и живо обчищают счет. Чтобы не попасться на такую схему, есть верное средство — никому и никогда не сообщайте код из СМС. Кроме того, как вариант, можно завести еще один секретный номер телефона, например, на eSIM, который будет привязан к вашим банкам. Если номер никто не знает, то и попыток войти в аккаунт точно не будет.
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