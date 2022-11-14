Мошенники научились обворовывать россиян, просто обзывая их последними словами



В рунете появился новый способ обмана с использованием оскорбительных комментариев. Об этом пишут «Известия».



Согласно источнику, схема работает следующим образом. Злоумышленник создает аккаунт в какой-нибудь популярной соцсети и закрывает к нему доступ. В «шапку» своей закрытой страницы он размещает фишинговую ссылку. Потом разводила идет на личные странички других людей и оставляет там обидные и оскорбительные комментарии.



Первая реакция того, кого обозвали последними словами — зайти на страничку обидчика и посмотреть, что это за человек. Однако жертва натыкается на закрытый профиль и видит лишь одну зацепку — ссылку, которая якобы ведет на личную страницу обидчика в другой соцсети. На самом деле ссылка является фишинговой: она ведет на фейковую «страницу авторизации». Жертва вводит там свой логин и пароль, которые моментально отправляются злоумышленникам.



В результате мошенники «угоняют» аккаунт жертвы и используют его в своих черных целях: например, выпрашивают деньги у друзей от его имени или шантажируют самого человека различными угрозами.