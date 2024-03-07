Мошенники научились узнавать данные карты, даже не спрашивая их у владельца



«Сбер» сообщает о волне мошенничества с применением хитрой схемы с демонстрацией экрана. Об этом пишет «Коммерсантъ».







Схема выглядит следующим образом. Мошенник звонит человеку в мессенджер — Viber, WhatsApp или Telegram — с аккаунта, внешний вид которого стилизован под «Сбербанк». На аватарке может стоять логотип «Сбера», а вместо имени контакта указан номер 900. Разводила спрашивает, обновляла ли жертва мобильное приложение банка.





«Если ответ отрицательный, "работник" сообщает, что необходимо дождаться звонка от профильного специалиста, который поможет обновить приложение», — представитель «Сбера».



Далее человеку звонит другой мошенник под видом инженера по приложениям «Сбера» по видеосвязи в мессенджере под предлогом «биометрической идентификации клиента», после чего убеждает его включить демонстрацию экрана для «роботизированной диагностики счета». Внутри приложения мошенник видит данные карты, привязанной к счету — а дальше всё по накатанной.