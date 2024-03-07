Мошенники научились узнавать данные карты, даже не спрашивая их у владельца

Олег

Сбер


«Сбер» сообщает о волне мошенничества с применением хитрой схемы с демонстрацией экрана. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Схема выглядит следующим образом. Мошенник звонит человеку в мессенджер — Viber, WhatsApp или Telegram — с аккаунта, внешний вид которого стилизован под «Сбербанк». На аватарке может стоять логотип «Сбера», а вместо имени контакта указан номер 900. Разводила спрашивает, обновляла ли жертва мобильное приложение банка.

«Если ответ отрицательный, "работник" сообщает, что необходимо дождаться звонка от профильного специалиста, который поможет обновить приложение», — представитель «Сбера». 

Далее человеку звонит другой мошенник под видом инженера по приложениям «Сбера» по видеосвязи в мессенджере под предлогом «биометрической идентификации клиента», после чего убеждает его включить демонстрацию экрана для «роботизированной диагностики счета». Внутри приложения мошенник видит данные карты, привязанной к счету — а дальше всё по накатанной. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+574
S.T.A.L.K.E.R.
Мне интересно, как он увидит данные карты в МЕССЕНДЖЕРЕ? 🤔🤔🤔
2 часа назад в 12:35
#
Mers
+4965
Mers S.T.A.L.K.E.R.
Все просто, по отражениям в зрачках🤣
час назад в 13:26
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Дмитрий Могучев
+293
Дмитрий Могучев S.T.A.L.K.E.R.
Ну Предполагаю попросит зайти в Сбербанк и нажать туда куда надо. Это же рассчитано на пожилых людей. Куча информации в интернете сколько народу обманули разными способами горазде легче и бредовее.
50 минут назад
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S.T.A.L.K.E.R.
+574
S.T.A.L.K.E.R.
Такое ощущение, что все тупо скопировали новость друг у друга, но никто не задался целью головой подумать
2 часа назад в 12:37
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