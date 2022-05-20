Мошенники научились воровать деньги у россиян при помощи банкоматов. Будьте внимательны!



Центральный банк России отчитался о рекордном росте мошеннических схем с использованием банкоматов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



По данным Центробанка РФ, в первом квартале 2022 года зафиксированы сразу два «рекорда»: один из самых высоких уровней кражи личных средств россиян, и сравнительно малый процент возмещения со стороны банков. Помимо этого, растет количество случаев отъема средств с использованием социальной инженерии. По мнению ряда экспертов, такой всплеск вызван стремлением россиян срочно спасти свои сбережения.



Отдельно источник выделяет мошеннические схемы с использованием банкоматов. Они не требуют никаких «модификаций» устройств для выдачи наличных, преступники не ставят видеокамер над клавиатурой или «смотрящих» через плечо. В 2022 году всё происходит куда более технологично.



Самый популярный сценарий схемы с использованием банкомата — при помощи социальной инженерии по телефону убедить жертву снять наличные со своей карты и сразу же отправить их на счет злоумышленника, не отходя от банкомата. Причины и предлоги для убеждения могут быть самыми разными, но популярнейший способ в России — это предложение сберечь средства человека, переведя их на «безопасный» или «защищенный» счет. Иногда мошенники даже заманивают получением повышенных процентов или покупкой валюты по «вкусному» курсу — как известно, внутри РФ сейчас достать наличную валюту по курсу, близкому к бирже, практически невозможно.



Самый главный способ защиты от таких схем — анализировать всё, что нам говорят, и тут же прерывать любые действия, если появляются сомнения.