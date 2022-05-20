Мошенники Россия Банкоматы

Мошенники научились воровать деньги у россиян при помощи банкоматов. Будьте внимательны!

Олег

Банкомёт


Центральный банк России отчитался о рекордном росте мошеннических схем с использованием банкоматов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

По данным Центробанка РФ, в первом квартале 2022 года зафиксированы сразу два «рекорда»: один из самых высоких уровней кражи личных средств россиян, и сравнительно малый процент возмещения со стороны банков. Помимо этого, растет количество случаев отъема средств с использованием социальной инженерии. По мнению ряда экспертов, такой всплеск вызван стремлением россиян срочно спасти свои сбережения. 

Отдельно источник выделяет мошеннические схемы с использованием банкоматов. Они не требуют никаких «модификаций» устройств для выдачи наличных, преступники не ставят видеокамер над клавиатурой или «смотрящих» через плечо. В 2022 году всё происходит куда более технологично. 

Самый популярный сценарий схемы с использованием банкомата — при помощи социальной инженерии по телефону убедить жертву снять наличные со своей карты и сразу же отправить их на счет злоумышленника, не отходя от банкомата. Причины и предлоги для убеждения могут быть самыми разными, но популярнейший способ в России — это предложение сберечь средства человека, переведя их на «безопасный» или «защищенный» счет. Иногда мошенники даже заманивают получением повышенных процентов или покупкой валюты по «вкусному» курсу — как известно, внутри РФ сейчас достать наличную валюту по курсу, близкому к бирже, практически невозможно. 

Самый главный способ защиты от таких схем — анализировать всё, что нам говорят, и тут же прерывать любые действия, если появляются сомнения. 

-4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Раскрыта новая схема «развода» в интернете. Ваши данные сольют подростки
Россиянку 26 раз обманул в интернете один и тот же человек
Москвичка пообщалась с лже-силовиками, записала видео про Украину и лишилась 2 млн рублей

Рекомендации

Рекомендации

Поиск Google изменился — обновление понравится не всем
Отключит ли Apple наши iPhone, iPad и Mac в России? Разбираемся
Как платить картой и смартфоном, если Россию отключат от Visa и MasterCard? Выход есть
Госдума официально сообщила, будет ли Apple блокировать iPhone, iPad и Mac в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+2492
kardigan
Если вы лох-ничего не поможет.(ребята, не ведитесь на всякую подозрительную шнягу и всё будет норм.
час назад в 11:48
#
–5
876589
Чем больше лохов, тем больше мошенников!
29 минут назад
#