Мошенники научились «воскрешать» мертвых ради наживы

Артем
В схеме замешаны передовые нейросети и аккаунты умерших пользователей, сообщают эксперты.

Как утверждают эксперты «Роскачества», среди мошенников набирает обороты схема цифрового воскрешения. Технология основана на нейросетевых алгоритмах и направлена на самых чувствительных людей. 

Мошенники создают дипфейки и ботов, используя данные умерших людей. Задействовать цифровую копию можно самыми разными способами: для скрытой рекламы и продвижения фишинга до прямых манипуляций с жертвами. «Воскресшие» могут попросить о финансовой помощи или купить определенный товар. 

По словам экспертов, такой нейробот даже способен получить микрозайм: пройти голосовую верификацию, подписать электронный документ или дать согласие лично, по видеосвязи. При этом проверить подлинность цифрового аватара практически невозможно, отметили в «Роскачестве»:

«Когда мошенники используют дипфейк живого человека, у жертвы всегда есть возможность проверить подлинность сообщения, например, связавшись альтернативным способом. Однако с цифровой копией умершего такая проверка невозможна в принципе. Это создает идеальные условия для преступников, ведь цифровой образ можно бесконтрольно использовать в мошеннических схемах, играя на эмоциях и доверии людей».

Изначально создание цифровых копий помогало пережить утрату близкого через символическое «общение». Теперь механизм обрел более пагубную сторону.
Источник:
ТАСС
Комментарии

kardigan
+4178
kardigan
Какой в этом смысл? В том, что я буду переводить деньги своей умершей в 1912 году пра, пра бабушке, или банки, которые станут ей кредит оформлять? Там же не идиоты сидят.
2 минуты назад
#