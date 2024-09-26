Мошенники научились «замораживать» смартфоны. Один тап — прощайте деньги

Артем
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Вы даже не сможете позвонить в банк и заблокировать счет.

О новой схеме рассказал вице-президент ВТБ. Как правило, злоумышленники представляются сотрудниками банка и убеждают жертву установить «оригинальную версию» банковского приложения, во избежание кражи накоплений и блокировки счетов.

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Человеку отправляют вредоносную ссылку, которая мгновенно блокирует экрана смартфона, чтобы жертва не смогла позвонить в банк и обезопасить себя от кражи. За это время мошенники успевают получить доступ к личному кабинету и СМС-рассылке. После этого обчистить счета — дело пары минут.

Если вы ввязались в подобный разговор, банк рекомендует немедленно его прекратить, и рассказать о ситуации сотрудникам банка.
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Источник:
РБК
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