Мошенники обнаглели и начали действовать по странной схеме

Письма странные письма начали приходить россиянам на электронную почту. Рассчитывая на любознательность пользователей, злоумышленники пытаются получить данные, а в последствии «обработать» получателя.Мошенники изобретают разные схемы, чтобы заполучить данные пользователей. Новая схема проста и, похоже, рассчитана на излишне любопытных людей. Такое письмо пришло и мне, но спам-фильтр сразу почувствовал неладное.Весточку прислала таинственная Екатерина, с просьбой прислать свой номер телефона и заманчивым уточнением «я всё сделала как договаривались». Среди моего окружения действительно есть знакомые с таким именем. Вероятно, мошенники выбирают наиболее популярные имена, чтобы прикинуться знакомыми. В случае промаха, получатель может быть заинтригован и ради интереса выполнить просьбу.В сети отметили, случай набирает обороты, меняются только имена девушек. Так злоумышленники пытаются пополнить свои базы номеров и в дальнейшем использовать с целью обзвона с применением навыков социальной инженерии.Естественно, отвечать на такие письма не стоит, тем более отправлять какие-либо данные. В противном случае стоит ожидать звонков от якобы сотрудников банка, которые захотят уберечь ваши финансы от кражи или другие популярные схемы.