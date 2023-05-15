Мошенники обнаглели и начали действовать по странной схеме

Артем
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Фото: iStock
Письма странные письма начали приходить россиянам на электронную почту. Рассчитывая на любознательность пользователей, злоумышленники пытаются получить данные, а в последствии «обработать» получателя.

Мошенники изобретают разные схемы, чтобы заполучить данные пользователей. Новая схема проста и, похоже, рассчитана на излишне любопытных людей. Такое письмо пришло и мне, но спам-фильтр сразу почувствовал неладное. 

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Весточку прислала таинственная Екатерина, с просьбой прислать свой номер телефона и заманчивым уточнением «я всё сделала как договаривались». Среди моего окружения действительно есть знакомые с таким именем. Вероятно, мошенники выбирают наиболее популярные имена, чтобы прикинуться знакомыми. В случае промаха, получатель может быть заинтригован и ради интереса выполнить просьбу.

В сети отметили, случай набирает обороты, меняются только имена девушек. Так злоумышленники пытаются пополнить свои базы номеров и в дальнейшем использовать с целью обзвона с применением навыков социальной инженерии. 

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Естественно, отвечать на такие письма не стоит, тем более отправлять какие-либо данные. В противном случае стоит ожидать звонков от якобы сотрудников банка, которые захотят уберечь ваши финансы от кражи или другие популярные схемы.
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Комментарии

+5
OnVoG
Ну ты еще про дядю из Африки напиши
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