Мошенники освоили новую схему с подсадными курьерами и странными кодами

Жертвам обещают вернуть налоговые платежи в течение пары дней.
Если уловка не сработала дистанционно, у дверей можно встретить курьера по сбору налогов. Тот представляет липовые документы, фейковые доверенности и предлагает перевести деньги, отсканировав все тот же QR-код. При этом мошенник заверяет, что все списания вернутся на карту спустя несколько дней. Пока обманутые граждане ждут «кэшбека», злоумышленники обчищают их счета.
Юрист напомнил, что настоящие сотрудники налоговой общаются с гражданами через личный кабинет налогоплательщика или на приеме в инспекции. Если вам предлагают иной способ разговора — это ловушка.