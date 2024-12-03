Мошенники освоили новую схему с подсадными курьерами и странными кодами

Артем


Жертвам обещают вернуть налоговые платежи в течение пары дней. 

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О новом способе отъема денег узнали «Известия» в беседе с юристом. Сперва мошенники используют более простой и известный способ — отправку QR-кода в мессенджерах. Сканируя его, жертва якобы переводит средства на безопасный счет для их сохранения. Однако такой метод уже давно на слуху и злоумышленники приступают к более изощренной схеме.

Если уловка не сработала дистанционно, у дверей можно встретить курьера по сбору налогов. Тот представляет липовые документы, фейковые доверенности и предлагает перевести деньги, отсканировав все тот же QR-код. При этом мошенник заверяет, что все списания вернутся на карту спустя несколько дней. Пока обманутые граждане ждут «кэшбека», злоумышленники обчищают их счета.

Юрист напомнил, что настоящие сотрудники налоговой общаются с гражданами через личный кабинет налогоплательщика или на приеме в инспекции. Если вам предлагают иной способ разговора — это ловушка.
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Источник:
Известия
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