Мошенники освоили новую схему с подсадными курьерами и странными кодами





Жертвам обещают вернуть налоговые платежи в течение пары дней. Жертвам обещают вернуть налоговые платежи в течение пары дней. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

О новом способе отъема денег узнали «Известия» в беседе с юристом. Сперва мошенники используют более простой и известный способ — отправку QR-кода в мессенджерах. Сканируя его, жертва якобы переводит средства на безопасный счет для их сохранения. Однако такой метод уже давно на слуху и злоумышленники приступают к более изощренной схеме.Если уловка не сработала дистанционно, у дверей можно встретить курьера по сбору налогов. Тот представляет липовые документы, фейковые доверенности и предлагает перевести деньги, отсканировав все тот же QR-код. При этом мошенник заверяет, что все списания вернутся на карту спустя несколько дней. Пока обманутые граждане ждут «кэшбека», злоумышленники обчищают их счета.Юрист напомнил, что настоящие сотрудники налоговой общаются с гражданами через личный кабинет налогоплательщика или на приеме в инспекции. Если вам предлагают иной способ разговора — это ловушка.