Мошенники освоили перехват звонков. Даже самый умный рискует лишиться денег

Артем
earhyaerah.png

Такое стало возможно благодаря апгрейду распространенного вируса FakeCall.

Как сообщает Bleeping Computer, хакеры модернизировали банковский троян FakeCall. Теперь вредонос способен перенаправлять звонки банковским службы на линию с мошенниками. Цель переадресации — вступить в контакт с жертвой и под видом сотрудника банка выжать как можно больше информации: логины, пароли, объем средств — все, что поможет в дальнейшем украсть сбережения прямым или косвенным способом.

Вирус маскируется под фейковое приложение банка, которое в один момент сообщает об угрозе и предлагает сделать звонок специалистам банка. При этом в окне отображается реальный телефон организации, что не вызывает подозрений у жертвы. В итоге абонент созванивается с мошенниками, а те обрабатывают его по полной программе.

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Поскольку FakeCall представляет угрозу исключительно для Android-устройств, он попадает в смартфон через установку APK-файлов, распространяемых на сторонних ресурсах. Затем вредонос получает права на обработку голосовых вызовов. В результате даже если пользователь сам попытается дозвониться до своего банка, тороян сможет перехватить звонок.
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Источник:
Bleepeng computer
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Комментарии

+92
soronoros soronoros
…«В результате даже если пользователь сам попытается дозвониться до своего банка, тороян сможет перехватить звонок.»
Тороян 🤣🤣
час назад в 12:01
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kardigan
+3760
kardigan soronoros soronoros
Алло, я троян. Перевожу ваш звонок на оператора. Спасибо, что обратились к нам😀
28 минут назад
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