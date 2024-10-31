Мошенники освоили перехват звонков. Даже самый умный рискует лишиться денег

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Такое стало возможно благодаря апгрейду распространенного вируса FakeCall.Как сообщает Bleeping Computer, хакеры модернизировали банковский троян FakeCall. Теперь вредонос способен перенаправлять звонки банковским службы на линию с мошенниками. Цель переадресации — вступить в контакт с жертвой и под видом сотрудника банка выжать как можно больше информации: логины, пароли, объем средств — все, что поможет в дальнейшем украсть сбережения прямым или косвенным способом.Вирус маскируется под фейковое приложение банка, которое в один момент сообщает об угрозе и предлагает сделать звонок специалистам банка. При этом в окне отображается реальный телефон организации, что не вызывает подозрений у жертвы. В итоге абонент созванивается с мошенниками, а те обрабатывают его по полной программе.Поскольку FakeCall представляет угрозу исключительно для Android-устройств, он попадает в смартфон через установку APK-файлов, распространяемых на сторонних ресурсах. Затем вредонос получает права на обработку голосовых вызовов. В результате даже если пользователь сам попытается дозвониться до своего банка, тороян сможет перехватить звонок.