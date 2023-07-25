Мошенники начали предлагать работу, о которой мечтают буквально все

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash

Кибермошенники запустили новую схему обмана россиян через мессенджеры. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, жителям РФ всё чаще стали поступать заманчивые предложения о работе. Мошенники пишут им в мессенджеры с зарубежных номеров и предлагают просматривать товары в интернет-магазинах за плату. По их уверению, такое несложное действие щедро оплачивается — до 360 тысяч рублей в месяц. Как тут не повестись на соблазн превратить прожигание времени в лентах маркетплейсов в доходную работу. 

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Для того, чтобы начать «работать», жертву просят зарегистрироваться и внести на счет небольшую сумму денег — в процессе просмотра товаров она якобы должна увеличиваться. По факту же человек впустую тратит время, так как вывести средства обратно невозможно — ни свои, ни «заработанные». 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

kardigan
+3105
kardigan
Фраза «внести на счёт немного денег» как то уже сама по себе напрягает! Или я не прав?
38 минут назад
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