Мошенники начали предлагать работу, о которой мечтают буквально все

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Кибермошенники запустили новую схему обмана россиян через мессенджеры. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, жителям РФ всё чаще стали поступать заманчивые предложения о работе. Мошенники пишут им в мессенджеры с зарубежных номеров и предлагают просматривать товары в интернет-магазинах за плату. По их уверению, такое несложное действие щедро оплачивается — до 360 тысяч рублей в месяц. Как тут не повестись на соблазн превратить прожигание времени в лентах маркетплейсов в доходную работу.







Для того, чтобы начать «работать», жертву просят зарегистрироваться и внести на счет небольшую сумму денег — в процессе просмотра товаров она якобы должна увеличиваться. По факту же человек впустую тратит время, так как вывести средства обратно невозможно — ни свои, ни «заработанные».