Мошенники перестали церемониться с россиянами — они атакуют «в лоб» и получают всё что хотят



Телефонные мошенники начали применять прямой и наглый способ развода. Об этом пишет Lenta.



Обычно разводилы придумывают сложную легенду и стараются зайти издалека, хорошенько подготовив жертву к кульминации — порой даже с помощью нескольких звонков от разных людей. Теперь же они активно обкатывают новую схему: звонят и сразу переходят к сути без всякой подготовки и «раскручивания».







Согласно источнику, чаще всего мошенники используют для этого неоднозначную ситуацию, которая сложилась в России с банковскими приложениями. Поскольку обычно жертва плохо разбирается в нюансах, разводилы просто звонят от имени банка и говорят: вы пользуетесь устаревшей версией приложения, она небезопасна, поэтому установите новую прямо сейчас.



Мошенник угрожает блокировкой счета, давит на человека, и при этом объясняет, как скачать «обновленную» версию, которая на самом деле является утилитой для удаленного доступа к смартфону — и дело в шляпе. Через 3-5 минут счет жертвы пуст.