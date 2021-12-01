

«Яндекс» направил в ФАС просьбу разобраться со своим сайтом-двойником. Об этом рассказали в «Коммерсанте».



Согласно источнику, у «Яндекс Банка» появился двойник — это сайт в интернете с аналогичным доменом. Согласно статистическим данным, он появился в сети спустя сутки после новости о переименовании банка «Акрополь». Комичность ситуации в том, что сам «Яндекс Банк» еще даже не открылся для клиентов — на официальном сайте стоит заглушка, которая информирует «Здесь будет Яндекс Банк». Сайт-двойник тоже пока находится в состоянии «ожидания» — на момент публикации статьи дальше домена его владельцы не продвинулись. «Яндекс» подал заявление в ФАС, чтобы госорганы разобрались с поддельным ресурсом как можно скорее.



Обычно сайты-двойники используют мошенники или недобросовестные продавцы услуг. Первые могут собирать личную информацию доверчивых пользователей и данные их банковских карт, чтобы использовать их для отъема средств или шантажа. Вторые же «выезжают» на названии или логотипе крупного бренда, чтобы продвигать свои собственные услуги — неопытные люди могут думать, что пользуются, скажем, «СДЭКом», а на самом деле находятся на сайте-двойнике.



После начала пандемии кибермошенничество в РФ выросло в несколько раз. «Разводилы» придумывают всё больше и больше способов обмануть россиян и получить их деньги — фальшивые сайты это довольно популярный вид обмана. В последнее время блокировка двойников поставлена на поток в контролирующих органах — обычно этот процесс занимает не более двух дней. Однако на месте одного закрытого рождаются десять новых, и это всё еще составляет немалую проблему для репутации сайтов настоящих компаний, ведь обманутый пользователь далеко не всегда хочет разбираться, кто именно его обманул — сервис или мошенник-двойник.





