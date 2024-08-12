Мошенники подобрали «Госключ» к кошелькам россиян

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«Если бы пользователь подписал документ в приложении, он бы не имел юридической силы, так как нотариальную доверенность нельзя подписать "Госключом"»,— уточнили в ведомстве.

Схема проворачивается сразу в двух приложениях: «Госуслуги» и «Госключ», говорят «Коммерсантъ».По словам источника, чаще всего в ловушку попадают пенсионеры и пользователи среднего возраста. Мошенники получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах» и загружают поддельную нотариальную доверенность на доступ ко счетам жертвы в «Госключе» — портале для подписания документов. Пользователь получает уведомление о необходимости подписать документ. Затем следует звонок якобы от сотрудника органов, который утверждает, что все счета скомпрометированы, поэтому надо срочно подписать доверенность для спасения денег. Следом раздается еще один звонок с предложением перевести все деньги на безопасный счет.В Минцифры заявляют, что портал надежно защищен, и преступники могут получить доступ к аккаунту только в случае, если пользователь сам передаст данные для входа.Федеральная нотариальная палата (ФНП) заверяет, что нотариальную доверенность невозможно оформить без личного участия человека.