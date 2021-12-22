

Мошенники начали практиковать новый способ «выманить» деньги у российских пенсионеров — они обещают им финансовую помощь. Об этом рассказали в «Известиях» со ссылкой на заявления банка ВТБ и Центробанка РФ.



Согласно источнику, главная цель мошенников, которые пользуются новой схемой — убедить пожилую жертву, что она общается с представителем государственных органов. Для этого «разводилы» покупают базу номеров телефонов пенсионеров и сами звонят им, чтобы сообщить о дополнительных выплатах от государства — что, конечно же, совершенная ложь.



В качестве основания для выплаты злоумышленники приводят накопленный рабочий стаж. Это больная тема для пенсионеров: зачастую они уверены, что государство не учитывает их года, проведенные на вредной работе, и назначает заниженную пенсию.



Прикрываясь ложной «надбавкой за стаж», мошенники используют социальную инженерию и выспрашивают данные пластиковых пенсионных карт пожилых россиян, якобы для того, чтобы перевести на них причитающуюся человеку сумму. Но это не всё — «разводилы» тут же пытаются войти в мобильный банк или провести финансовые операции, для чего «выманивают» у пенсионера код из входящего СМС-сообщения.



В результате этой схемы жертва как минимум лишается текущего баланса карты, а в худшем случае оказывается «подписана» на постоянную пропажу денежных средств сразу же после их начисления на карту из Пенсионного фонда. Пенсионеры могут заметить воровство не сразу, так как зачастую не читают входящих СМС-оповещений или не придают им значения.



Несколько российских банков отметили общее увеличение количества мошеннических атак на счета и карты россиян, в том числе пожилых. В связи с этим финансовые организации побуждают всех напомнить членам их семей, что сообщать данные своих банковских карт и счетов по телефону нельзя ни под каким предлогом.





