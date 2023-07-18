Мошенники придумали эксклюзивный развод для пользователей Android

Олег

Android


В рунете распространяется новая мошенническая схема, по которой обманывают пользователей Android-смартфонов. О ней написали в РБК со ссылкой на специалистов «Лаборатории Касперского».

Для развода россиян мошенники используют модифицированные Android-приложения банков для смартфонов. Они берут оригинальное приложение, вносят изменения в исходный код, сохраняя визуальное оформление прежним, при этом внутри это больше не приложение банка, а утилита для удаленного управления устройством.

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Далее мошенники звонят своим жертвам и под разными предлогами убеждают их установить модифицированный «мобильный кабинет» — иногда его называют «приложением поддержки банка». Они присылают человеку установочный APK-файл в мессенджер, а после установки получают доступ к содержимому смартфона. Далее всё просто: разводилы заходят в реальные личные кабинеты банков жертвы, воруют логины и пароли аккаунтов и так далее.

Эта схема была придумана на базе более старой — по ней мошенники звонили и убеждали человека установить приложение для удаленного управления. Поскольку многие боялись ставить странную утилиту на свой смартфон, они решили замаскировать такие Android-утилиты под фирменные приложения банков и теперь жертвы охотнее их устанавливают. В случае с iPhone такая схема невозможна, поскольку iOS не позволяет устанавливать приложения из сторонних источников. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

+4244
Gabriel
Ну до Эппл то мошенникам далеко.
Компания убеждает купить у них устройство, а потом ограничивает функционал, замедляет, меняет разъемы…
Вчера в 19:14
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