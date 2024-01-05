Мошенники придумали гениальный новогодний развод для любителей смотреть кино в интернете

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В рунете распространяется мошенническая схема, направленная на пользователей онлайн-кинотеатров. О ней пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, новая схема придумана для тех, кто согласен платить за доступ к кино в интернете, но всё же не прочь сэкономить на нём с помощью промокодов или акций. В период новогодних праздников люди особенно много смотрят кино и сериалы, чем и пользуются разводилы. Мошеннические скидочные агрегаторы перенаправляют пользователя на фейковый сайт онлайн-кинотеатра чтобы якобы оформить подписку со скидкой, но на самом деле крадут данные карты и личные данные человека.







Попасться можно и при использовании настоящих агрегаторов скидок. Недобросовестные админы могут подменять главную страницу стриминга на сайт инфокурсов или коучей, стилизованный под нужный сервис. В результате невнимательный пользователь может оформить подписку на «левый» курс.



Чаще всего с такими схемами начали сталкиваться пользователи «Иви». Кинотеатр заверяет: «Мы стараемся оперативно реагировать на все подобные действия и бороться с ними, блокируя ресурсы, вмешивающиеся в работу платформы и вредящие» клиентам.