Мошенники придумали гениальный развод для самых осторожных и подозрительных



В сети рассказали о новой мошеннической схеме, которая устроена очень хитро — разводилы начинают разговор с темы, которая вообще не имеет отношения к деньгам. Подробности опубликовал «Коммерсантъ».



Согласно источнику, специалисты банка ВТБ зафиксировали всплеск мошеннических звонков от фейковых сотрудников Госархива. Они говорят жертве, что якобы хотят доставить ей все невостребованные письма, накопившиеся в архиве за много лет, при этом данные отправителей были утеряны. Мошенники предлагают «записаться» на прием в отделение МФЦ или «Почты России» и дают на выбор несколько вариантов дня и времени визита. В конце жертве приходит СМС с кодом якобы для подтверждения записи, но на самом деле этот код нужен для взлома аккаунта «Госуслуг» либо онлайн-банка.







Эксперты ВТБ отмечают, что частично от такого развода могут спасти определители номера от разных банков и операторов связи. Но в полной мере защитить пользователя может только внимательность и критический склад ума. Новый метод разрушает известный стереотип о том, что мошенники звонят и всегда говорят человеку о его деньгах.