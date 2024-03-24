Мошенники придумали изощрённую схему — в три этапа все деньги оказываются у них

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Эксперты предупредили жителей России о новой схеме, которую придумали мошенники. Она «многослойная», и на каждом этапе задействован человек, которому отводится определённая роль.Сначала человеку звонит безобидный «представитель сотового оператора» и сообщает, что срок действия его SIM-карты скоро подойдёт к концу, и необходимо продлить договор, а для этого нужно дать устное согласие и назвать номер паспорта.На втором этапе с потенциальной жертвой связывается «оператор портала госуслуг». Он сообщает ей о взломе её аккаунта и просит назвать код, который приходит в SMS. Это якобы нужно для защиты учётной записи от мошеннических действий, но на самом деле так мошенники входят в личный кабинет гражданина на «Госуслугах.Третьим поступает звонок от «работника банка», который заявляет о необходимости снятия всех денежных средств с банковских счетов гражданина под разными предлогами — например, для защиты от мошенников. Для этого ему приходится продиктовать ещё несколько SMS-кодов.Мошенники рассчитывают на то, что жертва хоть и свяжет все эти звонки в единую логическую цепочку, но не догадается, что все звонившие координируются между собой. Эксперты напоминают о том, что нельзя диктовать коды из SMS незнакомым людям, независимо от того, кем они представляются, ведь тем самым вы предоставляете им доступ к своим аккаунтам и деньгам.