Мошенники придумали хитрый развод c Wildberries

По соцсетям расходятся посты о задержанном клиенте, который заработал крупную сумму на акциях, проводимых маркетплейсом.
Фейковые публикации распространяют от имени Wildberries, сообщает ТАСС. По легенде гражданина арестовали при попытке снять крупную сумму. В свою защиту, задержанный, якобы, заявляет, что заработал честно благодаря акции от Wildberries. Следом идет ссылка на несуществующую «акцию», через которую мошенники получают доступ к данным доверчивых пользователей
«В социальных сетях стали появляться посты с кликбейтными заголовками, в которых говорится о том, что кого-то «задержали за заказы на Wildberries. [...] Любой «дополнительный заработок», предлагаемый от лица Wildberries на сторонних ресурсах, — это риск мошенничества», — говорится в сообщении пресс-службы Wildberries.