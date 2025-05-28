Мошенники придумали новую схему кражи денег. Предупредите своих близких







В последнее время мошенники стали активно использовать новый способ кражи денег с банковских карт с помощью ретрансляции NFC-сигнала через специальное приложение. Об этом рассказали на портале Сбера «Кибрарий». В последнее время мошенники стали активно использовать новый способ кражи денег с банковских карт с помощью ретрансляции NFC-сигнала через специальное приложение. Об этом рассказали на портале Сбера «Кибрарий». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Суть заключается в том, что мошенники звонят и представляются сотрудниками банка или госструктур. Затем они объясняют, что зафиксировали странную транзакцию или кражу аккаунта на Госуслугах, и требуют установить приложение. После этого они просят приложить к телефону карту и ввести PIN-код. Тем временем они уже ждут у банкомата, чтобы снять деньги со всех счетов.Благо, защитить себя и своих близких от этого развода можно довольно просто — ни в коем случае не устанавливайте никаких приложений по указаниям незнакомцев, и тем более не сообщайте PIN-коды и не вводите его в сторонние приложения.Кроме того, в приложении СберБанк Онлайн для Android есть встроенный антивирус, который можно активировать.