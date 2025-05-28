Мошенники придумали новую схему кражи денег. Предупредите своих близких

В последнее время мошенники стали активно использовать новый способ кражи денег с банковских карт с помощью ретрансляции NFC-сигнала через специальное приложение. Об этом рассказали на портале Сбера «Кибрарий».
Благо, защитить себя и своих близких от этого развода можно довольно просто — ни в коем случае не устанавливайте никаких приложений по указаниям незнакомцев, и тем более не сообщайте PIN-коды и не вводите его в сторонние приложения.
Кроме того, в приложении СберБанк Онлайн для Android есть встроенный антивирус, который можно активировать.