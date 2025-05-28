Мошенники придумали новую схему кражи денег. Предупредите своих близких

Фархад

Мошенник

В последнее время мошенники стали активно использовать новый способ кражи денег с банковских карт с помощью ретрансляции NFC-сигнала через специальное приложение. Об этом рассказали на портале Сбера «Кибрарий».

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Суть заключается в том, что мошенники звонят и представляются сотрудниками банка или госструктур. Затем они объясняют, что зафиксировали странную транзакцию или кражу аккаунта на Госуслугах, и требуют установить приложение. После этого они просят приложить к телефону карту и ввести PIN-код. Тем временем они уже ждут у банкомата, чтобы снять деньги со всех счетов.

Благо, защитить себя и своих близких от этого развода можно довольно просто — ни в коем случае не устанавливайте никаких приложений по указаниям незнакомцев, и тем более не сообщайте PIN-коды и не вводите его в сторонние приложения.

Кроме того, в приложении СберБанк Онлайн для Android есть встроенный антивирус, который можно активировать.
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Источник:
Сбер
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Комментарии

+74
arnikrock
Рашиан коза ностра🤪
час назад в 23:36
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