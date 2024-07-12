Мошенники приготовились: номер Tele2 теперь можно переоформить на другого человека онлайн

Мобильный оператор объявил о запуске первой в стране опции онлайн-переоформления договора об использовании номера. Подробности собрали в KP.ru.
До сих пор для переоформления номера старому и потенциальному владельцу нужно было вместе прийти в салон связи с паспортами. Такой способ максимально безопасен и гарантирует, что никто не заберет ваш номер без вашего присутствия, однако далеко не всегда удобен. Похоже, Tele2 нашел другой алгоритм передачи номера другому человеку.
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Согласно источнику, Tele2 первым на российском рынке мобильной связи реализовал возможность переоформить свой номер телефона на другого человека онлайн. Оператор пояснил, что получает множество запросов в службу поддержки по поводу невозможности присутствия обоих собственников в одном офисе, например, когда они живут в разных городах. Теперь можно обойтись только одним личным визитом.
Действующие собственники номеров Tele2 получили возможность подать онлайн-заявление о переоформлении симки на другого человека. Это делается в личном кабинете Tele2 в разделе «Переоформить номер», заявление заверяется личной электронной подписью. Далее будущий собственник может прийти в офис оператора с номером заявления и своим паспортом, подписать договор и получить номер. Сделать это нужно в течение 14 дней с момента отправки онлайн-заявления. Стоимость услуги — 100 рублей.
Пока неясно, насколько алгоритм безопасен. В теории, мошенник может получить доступ к личному кабинету «Госуслуг» владельца номера, сгенерировать ЛЭП, отправить заявление от его имени и получить доступ к номеру. То есть, к аккаунтам в соцсетях, мессенджерах и онлайн-банкингу.