Мошенники приготовились: номер Tele2 теперь можно переоформить на другого человека онлайн



Мобильный оператор объявил о запуске первой в стране опции онлайн-переоформления договора об использовании номера. Подробности собрали в KP.ru.



До сих пор для переоформления номера старому и потенциальному владельцу нужно было вместе прийти в салон связи с паспортами. Такой способ максимально безопасен и гарантирует, что никто не заберет ваш номер без вашего присутствия, однако далеко не всегда удобен. Похоже, Tele2 нашел другой алгоритм передачи номера другому человеку.







Согласно источнику, Tele2 первым на российском рынке мобильной связи реализовал возможность переоформить свой номер телефона на другого человека онлайн. Оператор пояснил, что получает множество запросов в службу поддержки по поводу невозможности присутствия обоих собственников в одном офисе, например, когда они живут в разных городах. Теперь можно обойтись только одним личным визитом.



Действующие собственники номеров Tele2 получили возможность подать онлайн-заявление о переоформлении симки на другого человека. Это делается в личном кабинете Tele2 в разделе «Переоформить номер», заявление заверяется личной электронной подписью. Далее будущий собственник может прийти в офис оператора с номером заявления и своим паспортом, подписать договор и получить номер. Сделать это нужно в течение 14 дней с момента отправки онлайн-заявления. Стоимость услуги — 100 рублей.



Пока неясно, насколько алгоритм безопасен. В теории, мошенник может получить доступ к личному кабинету «Госуслуг» владельца номера, сгенерировать ЛЭП, отправить заявление от его имени и получить доступ к номеру. То есть, к аккаунтам в соцсетях, мессенджерах и онлайн-банкингу.