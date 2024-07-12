Мошенники приготовились: номер Tele2 теперь можно переоформить на другого человека онлайн

Олег

Tele2


Мобильный оператор объявил о запуске первой в стране опции онлайн-переоформления договора об использовании номера. Подробности собрали в KP.ru.

До сих пор для переоформления номера старому и потенциальному владельцу нужно было вместе прийти в салон связи с паспортами. Такой способ максимально безопасен и гарантирует, что никто не заберет ваш номер без вашего присутствия, однако далеко не всегда удобен. Похоже, Tele2 нашел другой алгоритм передачи номера другому человеку.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Согласно источнику, Tele2 первым на российском рынке мобильной связи реализовал возможность переоформить свой номер телефона на другого человека онлайн. Оператор пояснил, что получает множество запросов в службу поддержки по поводу невозможности присутствия обоих собственников в одном офисе, например, когда они живут в разных городах. Теперь можно обойтись только одним личным визитом.

Действующие собственники номеров Tele2 получили возможность подать онлайн-заявление о переоформлении симки на другого человека. Это делается в личном кабинете Tele2 в разделе «Переоформить номер», заявление заверяется личной электронной подписью. Далее будущий собственник может прийти в офис оператора с номером заявления и своим паспортом, подписать договор и получить номер. Сделать это нужно в течение 14 дней с момента отправки онлайн-заявления. Стоимость услуги — 100 рублей.

Пока неясно, насколько алгоритм безопасен. В теории, мошенник может получить доступ к личному кабинету «Госуслуг» владельца номера, сгенерировать ЛЭП, отправить заявление от его имени и получить доступ к номеру. То есть, к аккаунтам в соцсетях, мессенджерах и онлайн-банкингу. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Комсомольская правда
Cсылки по теме:
Tele2 раздаёт 100 рублей на такси и пирожки с капучино во «Вкусно — и точка»
Абонент Tele2 пожаловался, что оператор хакнул и убил его iPhone
Тарифы сотовых операторов без абонентской платы: у кого выгоднее?

Рекомендации

Рекомендации

«Сбербанк» поменял условия обслуживания карт. Что изменилось?
Google приготовила приятный сюрприз для владельцев Galaxy Watch и Pixel Watch
Обновление One UI 6.1 принесло на смартфоны Galaxy неприятный глюк
Samsung Galaxy S25 заткнет за пояс всех конкурентов благодаря одной своей особенности

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии