Мошенники принялись обрабатывать жертв под видом курьеров и доставок

Жертвам новой схемы стали уже несколько жителей России и обращают внимание службы доставки.

От лица курьерских сервисов мошенники просят сообщить код. Следом на телефон приходит сообщение с фейковой ссылкой на Госуслуги, куда загружена некая доверенность. Мошенники оставляют в сообщениях номера, на которые человек должен позвонить — по ним отвечают другие мошенники, которые заставляют человека перевести все деньги на «безопасные счета».Пострадавшие рассказывают, что отвечали на неизвестные звонки потому что действительно ожидали доставку.