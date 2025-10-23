Мошенники принялись обрабатывать жертв под видом курьеров и доставок

Артем
ЦКПукпукпрфук.png
Фото: Freepik

Жертвам новой схемы стали уже несколько жителей России и обращают внимание службы доставки.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

От лица курьерских сервисов мошенники просят сообщить код. Следом на телефон приходит сообщение с фейковой ссылкой на Госуслуги, куда загружена некая доверенность. Мошенники оставляют в сообщениях номера, на которые человек должен позвонить — по ним отвечают другие мошенники, которые заставляют человека перевести все деньги на «безопасные счета».

Снимок экрана 2025-10-23 092437.png

Пострадавшие рассказывают, что отвечали на неизвестные звонки потому что действительно ожидали доставку.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Мошенники из детского сада: раскрыта схема с обманом через легенду об утечке данных
В России перестали работать Telegram и WhatsApp
WhatsApp ударил мошенников по самому больному месту

Рекомендации

Рекомендации

Мобильный интернет продолжит работать даже во время его отключения — это гениальная идея операторов
Пользователям Telegram рассказали, почему они сами с радостью перебегут в Max
Вышел BitChat — мессенджер, который круче Telegram и MAX по самому важному параметру
Без мессенджера Max теперь не получить документы на электронную подпись в «Госключе» (Обновлено: опровержение)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+258
acinatnas
Ничего нового.
Сегодня в 11:56
#