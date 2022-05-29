Мошенники принялись за туристов. Попасть в ловушку очень просто

«Другой вид мошенничества, распространённый в соцсетях, — когда мошенник публикует частное объявление о продаже билета или горящего тура по очень низкой цене, объясняя это невозможностью поехать в силу форс-мажорных обстоятельств и желанием получить какие-то символические деньги за отмененную поездку. При покупке он даже может выслать вам очень похожий на настоящий ваучер и настоящий билет, чтобы вы проверили его подлинность, после чего билет просто аннулируют».

Начинается сезон отпусков, а вместе с ним и новая волна мошеннических схем. Эксперт рассказал, как не стать обманутым.Как сообщает источник, одной из самых популярных схем, по-прежнему остаются поддельные сайты турфирм и сервисов для аренды жилья. Внешне, сайты могут не отличаться от популярных представителей услуг. Адрес ссылки может различаться одной буквой и этого достаточно, чтобы сбить с толку невнимательного покупателя. Обычно подделки активно рекламируются в соцсетях, в виде банеров, рассылаются по почте с выгодными предложениями и щедрыми скидками.Иногда авторы объявлений утверждают, что оплата производится только после заселения и предлагают оплатить бронь за символическую сумму. После перевода мошенники скрываются и перестают выходить на контакт.Нередко встречаются случаи, когда жилье значительно отличается от того, что было предложено при бронировании. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, не полагайтесь только на фото. Уточняйте у продавца каждую деталь апартаментов: тип помещения, его общий метраж, количество комнат и наличие важных для вас удобств.