Мошенники Отдых

Мошенники принялись за туристов. Попасть в ловушку очень просто

Артем
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Начинается сезон отпусков, а вместе с ним и новая волна мошеннических схем. Эксперт рассказал, как не стать обманутым.

Как сообщает источник, одной из самых популярных схем, по-прежнему остаются поддельные сайты турфирм и сервисов для аренды жилья. Внешне, сайты могут не отличаться от популярных представителей услуг. Адрес ссылки может различаться одной буквой и этого достаточно, чтобы сбить с толку невнимательного покупателя. Обычно подделки активно рекламируются в соцсетях, в виде банеров, рассылаются по почте с выгодными предложениями и щедрыми скидками.

Специалист предупреждает: 

«Другой вид мошенничества, распространённый в соцсетях, — когда мошенник публикует частное объявление о продаже билета или горящего тура по очень низкой цене, объясняя это невозможностью поехать в силу форс-мажорных обстоятельств и желанием получить какие-то символические деньги за отмененную поездку. При покупке он даже может выслать вам очень похожий на настоящий ваучер и настоящий билет, чтобы вы проверили его подлинность, после чего билет просто аннулируют».

Иногда авторы объявлений утверждают, что оплата производится только после заселения и предлагают оплатить бронь за символическую сумму. После перевода мошенники скрываются и перестают выходить на контакт.

Нередко встречаются случаи, когда жилье значительно отличается от того, что было предложено при бронировании. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, не полагайтесь только на фото. Уточняйте у продавца каждую деталь апартаментов: тип помещения, его общий метраж, количество комнат и наличие важных для вас удобств.
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Источник:
1Prime
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Комментарии

Вася Вотафаков
+4924
Вася Вотафаков
Ребят. Ну такое же и раньше было. Сетевой обман. ;)
39 минут назад
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