Мошенники пробрались туда, где их никто не ждал. Встречайте!

Олег

Фото: Unsplash 

Власти РФ предупреждают о новой схеме мошенников, связанных с угоном Telegram-аккаунтов. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, мошенники начали пробираться в большие закрытые чаты — рабочие или локальные — с сотнями людей. Они угоняют аккаунт одного из участников такого чата, после чего публикуют там сообщение вроде «из-за замедления работы чат якобы переносится на новую площадку», добавляя к нему ссылку на фишинговый сайт или бота. 

После перехода по ссылке у жертв запрашиваются номер телефона и СМС-код, якобы чтобы подтвердить участие в чате. Если человек вводит их, то теряет доступ к аккаунту, а мошенники получают в руки список контактов и начинают «разводить» их на деньги. Облачный пароль не является гарантированной защитой: бот запрашивает его вместе с СМС-кодом, и человек зачастую вводит пароль сам. 
2
Источник:
Коммерсантъ
