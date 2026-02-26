Мошенники пробрались туда, где их никто не ждал. Встречайте!

Фото: Unsplash
Власти РФ предупреждают о новой схеме мошенников, связанных с угоном Telegram-аккаунтов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
После перехода по ссылке у жертв запрашиваются номер телефона и СМС-код, якобы чтобы подтвердить участие в чате. Если человек вводит их, то теряет доступ к аккаунту, а мошенники получают в руки список контактов и начинают «разводить» их на деньги. Облачный пароль не является гарантированной защитой: бот запрашивает его вместе с СМС-кодом, и человек зачастую вводит пароль сам.