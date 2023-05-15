Мошенники развели москвича на 12 млн рублей. Его зацепили всего одной хитрой фразой



В сети появилась история развода влиятельного москвича на крупную сумму. Подробности собрали в SHOT.



Согласно источнику, пострадавшим от мошеннической схемы оказался директор Центра управления полетами авиакомпании «Россия», 58-летний Андрей Перет. Он был у себя дома, когда получил входящий звонок. Разводила на том конце убедительно представился капитаном полиции и сказал фразу, которая, судя по всему, и усыпила бдительность мужчины.



«Полицейский» сказал, что в последнее время фиксируется очень много случаев мошенничества, поэтому ему (Андрею Перету) скоро перезвонят из Центробанка и расскажут, как защитить свои средства. Далее всё по накатанной: девушка приятным голосом сообщила, что на Андрея одобрены кредиты на общую сумму в 12 млн рублей, и лучший способ защититься — это взять займ самому, чтобы перевести деньги на «защитный счет». Сказано — сделано, после получения денег мошенники ожидаемо пропали с радаров и заблокировали пострадавшего.



Тот факт, что звонящий говорит о мошенниках, способен усыпить бдительность и вызвать доверие: жертва может думать, что мошенники не станут говорить сами о себе. На самом деле это хитрый прием социального инженеринга. Не попадайтесь на него.