Мошенники развели москвича на 12 млн рублей. Его зацепили всего одной хитрой фразой

Олег

Мошейник


В сети появилась история развода влиятельного москвича на крупную сумму. Подробности собрали в SHOT.

Согласно источнику, пострадавшим от мошеннической схемы оказался директор Центра управления полетами авиакомпании «Россия», 58-летний Андрей Перет. Он был у себя дома, когда получил входящий звонок. Разводила на том конце убедительно представился капитаном полиции и сказал фразу, которая, судя по всему, и усыпила бдительность мужчины.

«Полицейский» сказал, что в последнее время фиксируется очень много случаев мошенничества, поэтому ему (Андрею Перету) скоро перезвонят из Центробанка и расскажут, как защитить свои средства. Далее всё по накатанной: девушка приятным голосом сообщила, что на Андрея одобрены кредиты на общую сумму в 12 млн рублей, и лучший способ защититься — это взять займ самому, чтобы перевести деньги на «защитный счет». Сказано — сделано, после получения денег мошенники ожидаемо пропали с радаров и заблокировали пострадавшего.

Тот факт, что звонящий говорит о мошенниках, способен усыпить бдительность и вызвать доверие: жертва может думать, что мошенники не станут говорить сами о себе. На самом деле это хитрый прием социального инженеринга. Не попадайтесь на него. 

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Источник:
SHOT
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Комментарии

Aspard
+519
Aspard
Ну вот не верю, это уже реальный бред, ничем не подтвержденный.
2 часа назад в 20:37
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barbarianin
+184
barbarianin
согласен, должна быть ссылка на первоисточник. Предполагаю фэйк или новость от ИА Панорама
час назад в 21:43
#
+88
ProLogic6 barbarianin
под статьей ссылка на шот для кого разуй глазки то
13 минут назад
#
+20
AID_001326.9d755df5b670446ebcd924c8215f7f36.1825
Бред. Никто такую сумму не одобрит по телефону. Тут пока ипотеку оформишь поседеешь. Фейк.
30 минут назад
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