Мошенники развели пенсионерку на крупную сумму в безобидной мобильной игре

81-летняя геймерша лишилась 80 тысяч рублей, играя в Block Puzzle Quest. В одном из внутриигровых рекламных баннеров, ей предложили вложиться в «Газпром». Теперь драгоценных кристаллов у пенсионерки больше, чем реальных сбережений.Рекламные интеграции есть в большинстве бесплатных мобильных игр. Создатели получают с них доход, размещая внутри своих приложений, но не заморачиваются проверкой легальности рекламодателей.На таких мобильных злоумышленников нарвалась пенсионерка из Москвы. Она залипала в Block Puzzle Guardian — игру, на подобии «три в ряд», где нужно выстраивать кубики одного цвета и собирать кристаллы. В одном из рекламных роликов женщина повелась на пассивный доход от инвестиций «Газпрома». Перейдя по ссылке на сайт, бабушка заполнила анкету и оставила свои данные.Позже с ней связалась «аналитик Виктория» и рассказала, как получить прибавку к пенсии и ничего не делать. Для этого необходимо сообщить данные карты и код из СМС-сообщения. После передачи информации с карты моментально улетели 80 тысяч рублей.Естественно, «Газпром» не имеет никакого отношения к инвестициям. Используя названия серьёзных организаций, мошенники втираются в доверие доверчивых пользователей.