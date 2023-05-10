Мошенники развели пенсионерку на крупную сумму в безобидной мобильной игре

Артем
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81-летняя геймерша лишилась 80 тысяч рублей, играя в Block Puzzle Quest. В одном из внутриигровых рекламных баннеров, ей предложили вложиться в «Газпром». Теперь драгоценных кристаллов у пенсионерки больше, чем реальных сбережений.

Рекламные интеграции есть в большинстве бесплатных мобильных игр. Создатели получают с них доход, размещая внутри своих приложений, но не заморачиваются проверкой легальности рекламодателей. 

На таких мобильных злоумышленников нарвалась пенсионерка из Москвы. Она залипала в Block Puzzle Guardian — игру, на подобии «три в ряд», где нужно выстраивать кубики одного цвета и собирать кристаллы. В одном из рекламных роликов женщина повелась на пассивный доход от инвестиций «Газпрома». Перейдя по ссылке на сайт, бабушка заполнила анкету и оставила свои данные. 

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Позже с ней связалась «аналитик Виктория» и рассказала, как получить прибавку к пенсии и ничего не делать. Для этого необходимо сообщить данные карты и код из СМС-сообщения. После передачи информации с карты моментально улетели 80 тысяч рублей. 

Естественно, «Газпром» не имеет никакого отношения к инвестициям. Используя названия серьёзных организаций, мошенники втираются в доверие доверчивых пользователей.
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Источник:
Telegram
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