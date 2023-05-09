Мошенники сменили стратегию: они больше не спрашивают номер карты, но всё равно получают ваши деньги

В сети рассказали случай мошенничества, связанный с санкционными зарубежными товарами. История появилась в SHOT.Согласно источнику, жертвой развода стал 21-летний студент Московского финансового университета. Парень очень сильно хотел оригинальные кроссовки Adidas Yeezy Boost 500, так сильно, что даже разместил в соцсетях отчаянный пост с просьбой хоть как-то помочь ему в поисках.Разумеется, «помощник» нашелся очень быстро. Неизвестный парень написал студенту и представился продавцом санкционочки. Сказал, что возит брендовые кроссы из-за рубежа и сейчас как раз продает Adidas Yeezy Boost 500. Чтобы получить заветную обувь, нужно было перевести 10 000 рублей в качестве предоплаты, а еще 10 000 отправить, когда заказ будет передан курьеру для доставки.Будущий финансист перевел две суммы по 10 тысяч рублей, после чего и продавец, и курьер (который якобы был уже в пути с кроссовками) внезапно испарились из его жизни. Парня забанили везде, где он общался с мошенниками.