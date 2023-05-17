Мошенники сменили тактику обмана. Они уходят из мессенджеров и соцсетей

После освоения цифрового пространства, злоумышленники начали переключиться на старые проверенные способы. Одни пытаются напрямую выудить деньги напрямую, другие сделали схему лишь промежуточным звеном обмана.По данным сервиса Kaspersky Who Calls подозрительные телефонные звонки с неизвестных номеров увеличилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После активного штурма мессенджеров и соцсетей преступники постепенно возвращаются к старому методу — стандартному обзвону. В 2023 году анонимные абоненты начали выманивать у пользователей личные данные для доступа как к финансовым, так и к информационным сервисам. Последние становятся промежуточным этапом для дальнейших атак на счета жертвы.Также появились неоднократные жалобы на схему со сменой номера. Абоненту звонит фейковый сотрудник банка и утверждает, что клиент подал заявку на смену номера личном кабинете или приложении. Жертву просят подтвердить изменения, и в ходе беседы собираю личные данные. В марте 2023 года попытки использовать мошеннический метод выросли на 43%, в сравнении с январём.