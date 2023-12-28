Мошенники угрожают слить то, чего не должен видеть никто. $700 или ваше фото в сети

Артем
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Фото: Freepik
О новой схеме предупредили специалисты «Лаборатории Касперского». Злоумышленники запустили массовую рассылку писем с угрозой распространить интимные фото.

Мошенники сообщают, что якобы взломали смартфон потенциальной жертвы и имеют доступ к камере и микрофону. Все что вы делали глядя в экран записывалось и разлетится по сети, друзьям и родственникам, если оперативно не перевести выкуп. Кроме того, хакеры угрожают сливом списка сайтов на которые заходил пострадавший. 

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Закрепляется легенда перечислением адреса проживания, ИНН, паспортных данных или другой информацией, которая ранее утекла в сеть. Чтобы удалить несуществующие данные о жертве преступники требуют $700 в биткойнах в течение 48 часов.

Ни роликов, ни снимков к письму не прилагается, их просто не существует. Как отмечают эксперты, уже замечены сотни подобных спам-писем.
-5
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

tellurian
+4684
tellurian
Новое, хорошо забытое старое. Пару-тройку лет назад была похожая история. Может раньше.
Мне каждый день приходили такие письма.
Сегодня в 13:26
#
kardigan
+3342
kardigan
Даже если это было нелепой правдой мне было бы п..- пусть смотрят и завидуют.
Сегодня в 14:13
#
Tigrolik
+609
Tigrolik
20 лет в анабиозе были?
Сегодня в 15:43
#
+6
AID_000874.4d18094fe58242a5bb311a7725ff58d3.1649
По поводу рассылки моих интимных фото! Друзья, меня взломали, так что на этой неделе рассылки не будет…
час назад в 18:58
#
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