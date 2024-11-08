Мошенники воскресили крайне подлый способ развода женщин с детьми. Предупредите мам и бабушек!



В рунете снова набирает обороты старая схема развода, которая играет на материнских чувствах жертв. Алгоритм прокачали и актуализировали для современных реалий. В рунете снова набирает обороты старая схема развода, которая играет на материнских чувствах жертв. Алгоритм прокачали и актуализировали для современных реалий. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Суть схемы в следующем: женщинам и девушкам поступают сообщения от их знакомых (то есть от контактов) с просьбой проголосовать на конкурсе за ребеночка-ангелочка — обычно в качестве кандидата на голос жертвы предлагается девочка (условная Машенька Иванова) в милом образе, который просто обязан затронуть чувства любой мамы. Сейчас рассылка распространяется в Telegram, и главная цель — похитить аккаунт со списком контактов.Сообщение трогательно приглашает перейти по ссылке на сайт «конкурса», где фото условной Машеньки Ивановой размещено прямо вверху лендинга, чтобы жертва не отвлекалась на свайпы по экрану. Под фотографией указано, что несколько сотен голосов она уже получила. После нажатия кнопки «Проголосовать» жертва видит оповещение: для борьбы с накруткой голосов нужно авторизоваться с помощью Telegram-аккаунта. А далее всё как обычно: пользовательница вводит свой номер телефона и одноразовый код, после чего моментально теряет доступ к своему аккаунту.В это время мошенники уже запускают массовую рассылку всем её контактам — сначала сообщения содержат аналогичные просьбы проголосовать, а когда аккаунтов украдено достаточно много, начинается фишинг по типу «займи денег». Самый лучший способ избежать таких схем — установить «Облачный пароль» на свой телеграм-аккаунт; тогда его не смогут украсть, даже получив СМС-код. Ну и, разумеется, предупредите сестёр, мам и бабушек: не нужно голосовать в телеграме за незнакомых девочек ни на каких конкурсах.