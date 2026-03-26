Мошенники вышли на совершенно новый технический уровень: вот как они обходят все запреты и защиты банков

Мошенники в России начали использовать самые свежие технологии для обмана россиян. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, разводилы начали использовать ботов и нейросети в массовом порядке. Например, бот-фермы запускаются для массовых атак на жителей РФ. Также искусственный интеллект теперь используется для обхода банковских алгоритмов безопасности: они «круглосуточно проверяют каждую кнопку в приложении банка в поисках ошибок логики», говорит источник издания.Помимо этого, мошенники покупают тысячи сим-карт, вставляют их в специальные боксы и смартфоны «начинают жить своей жизнью»: они «заходят в банковские приложения, пытаются проводить платежи, менять лимиты, то есть полностью имитируют действия клиента».Ранее в СМИ появлялись жалобы россиян на необоснованно заблокированные переводы и счета, а также комментарий ЦБ РФ о чрезмерности ограничений. Недавно банки начали проверять переводы родственникам и даже на собственные счета клиентов.