Мошенники вышли на совершенно новый технический уровень: вот как они обходят все запреты и защиты банков

Олег

Фото: Grok

Мошенники в России начали использовать самые свежие технологии для обмана россиян. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, разводилы начали использовать ботов и нейросети в массовом порядке. Например, бот-фермы запускаются для массовых атак на жителей РФ. Также искусственный интеллект теперь используется для обхода банковских алгоритмов безопасности: они «круглосуточно проверяют каждую кнопку в приложении банка в поисках ошибок логики», говорит источник издания. 

Помимо этого, мошенники покупают тысячи сим-карт, вставляют их в специальные боксы и смартфоны «начинают жить своей жизнью»: они «заходят в банковские приложения, пытаются проводить платежи, менять лимиты, то есть полностью имитируют действия клиента». 

Ранее в СМИ появлялись жалобы россиян на необоснованно заблокированные переводы и счета, а также комментарий ЦБ РФ о чрезмерности ограничений. Недавно банки начали проверять переводы родственникам и даже на собственные счета клиентов. 
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Мошенники блокируют iPhone жителей РФ благодаря ограничению работы Telegram
Пресс-служба MAX ответила на распространение вируса «Мамонт» через мессенджер
Мошенники пробрались туда, где их никто не ждал. Встречайте!

Стало известно, куда перешли жители РФ после блокировки звонков в WhatsApp*, Telegram и FaceTime
На новые и старые телевизоры Samsung приходят две суперполезные опции
Суд поставил точку в деле о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp*
«Яндекс Пэй» начислит крупную компенсацию всем «кинутым» в новогодней акции

Комментарии

nik-11
В каком смысле заходят приложения? Живут своей жизнью? О чем вы пишите невозможно ничего понять из прочитанного!😂 Нагромождение каких то несвязанных между собой предложений и слов😂😂😂😂😂 Автор о чем вы?)
Сегодня в 11:04
Gabriel nik-11
Тоже создалось такое впечатление будто писал Дональд Трамп )
Сегодня в 11:57
Mers
Mers Gabriel
В обнимку с Кличко)
Сегодня в 12:28
