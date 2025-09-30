Мошенники взломали мозг жителей многоэтажек и выкачивают деньги с их карт

Фото: Grok



Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, которые живут в многоэтажных домах. О ней пишет АиФ.

Согласно источнику, разводилы звонят человеку и представляются сотрудниками управляющих компаний дома или ТСЖ. Они сообщают, что вскоре на въезде во двор появится шлагбаум и предлагают бесплатно оформить ключ или магнитный чип. Жителю многоэтажки такой разговор не кажется подозрительным и чаще всего он соглашается.Само собой, новенький чип нужно активировать с помощью СМС-кода — и на самом деле этот код дает мошеннику доступ к аккаунтам жертвы в банках и соцсетях. Также они нередко присылают коды для входа в различные финсервисы, которые помогают быстро оформить займ или кредит. Чтобы не попасться, всегда проверяйте отправителя СМС-кода.