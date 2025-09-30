Мошенники взломали мозг жителей многоэтажек и выкачивают деньги с их карт

Олег

Фото: Grok

Фото: Grok

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, которые живут в многоэтажных домах. О ней пишет АиФ.

Согласно источнику, разводилы звонят человеку и представляются сотрудниками управляющих компаний дома или ТСЖ. Они сообщают, что вскоре на въезде во двор появится шлагбаум и предлагают бесплатно оформить ключ или магнитный чип. Жителю многоэтажки такой разговор не кажется подозрительным и чаще всего он соглашается.

Само собой, новенький чип нужно активировать с помощью СМС-кода — и на самом деле этот код дает мошеннику доступ к аккаунтам жертвы в банках и соцсетях. Также они нередко присылают коды для входа в различные финсервисы, которые помогают быстро оформить займ или кредит. Чтобы не попасться, всегда проверяйте отправителя СМС-кода. 

3
Источник:
АиФ
Комментарии

tellurian
+2632
tellurian
Если не заказывали, то смысл? Обычно такие вопросы обсуждать несколько дней или недель в домовых чатах. Если житель там состоит.
час назад в 16:59
#
Вася Вотафаков
+6376
Вася Вотафаков tellurian
Тогда стартап. Звонишь жильцу. Говоришь что сосед. И просишь добавить в домовой чат. Собираешь все контакты чата в базу и понеслось… газ, свет, уголь, домофон … это точно сработает.
54 минуты назад
#
Aspard
+732
Aspard
Вася, страшный ты человек, не подавай им идеи))
25 минут назад
#