Мошенники взвоют от этой крутейшей функции Android. Apple, догоняй!

Компания Google тестирует новую функцию Android, которая должна защищать от телефонных мошенников. О ней пишет 9to5Google.
Одним из популярных видов мошенничества является то, что преступники выдают себя за сотрудников банков или других доверенных учреждений по телефону, пытаясь заставить жертву поделиться своим экраном, чтобы раскрыть банковскую информацию или совершить перевод средств.
Теперь смартфон на базе Android 11 и новее будет препятствовать этому. Если соблюдены три условия:
- вы разговариваете с номером, не сохраненным в контактах
- включили демонстрацию экрана
- и открываете банковское приложение,
…смартфон выведет на экран большой баннер с предупреждением о мошенничестве и заметную красную кнопку завершения разговора и прекращением демонстрации экрана одним нажатием. Также функция добавляет 30-секундную паузу, за время которой человек может одуматься и сообразить, что его разводят.
Фото: 9to5Google
Странно, что Apple пока игнорирует тему мошенничества в своих ОС и не добавляет никаких опций для защиты от дистанционного обмана.