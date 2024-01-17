Мошенники заговорили с россиянами до боли знакомыми голосами



Телефонные мошенники начали использовать новый метод обмана, основанный на имитации чужого голоса. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на Центробанк.



Согласно источнику, схема работает следующим образом. Сначала мошенник собирает как можно больше данных о жертве: листает её соцсети, пытается проникнуть в мессенджеры и взломать переписку. После этого он выходит с ней на связь от имени знакомого, родственника или члена семьи, и подделывает подставной голос с помощью специального ПО.

«Мы рекомендуем людям осторожно подходить к размещению личной и финансовой информации в социальных сетях и других открытых ресурсах. Никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону», — ЦБ РФ.



Слыша хорошо знакомый голос и личную информацию о себе, которой обладает мошенник, человек часто поддается на обман и переводит деньги по просьбе в телефонной трубке.



Единственный способ перепроверить личность звонящего — положить трубку и перезвонить человеку самостоятельно. Именно так и советует поступать Центробанк при малейших сомнениях.