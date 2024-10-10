Мошенники запустили двухслойный развод по телефону. Такого вы еще не видели

Олег

Мошенники


В сети появился рассказ о женщине, которая едва не попалась на «двухслойный» мошеннический развод. Подробности собрали в «Финкульте».

Согласно источнику, жительница Коломны Тамара случайно встретила подругу Веру на улице по пути в банк. Она была в панике: после звонка мошенника её угораздило оформить на него доверенность через «Госуслуги», а теперь с помощью полиции нужно быстро спасать свои сбережения. Подруга пошла в банк вместе с Тамарой и с удивлением наблюдала, как та под руководством «полицейского» из телефонной трубки снимала все свои средства со счетов, собираясь отдать их «курьеру в штатском». Вера вместе с сотрудниками банка едва смогли переубедить женщину и средства были спасены.

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Оказалось, что Тамара попала под новую «двухслойную» схему мошенников. Сначала они обманом вынудили её подписать электронной подписью доверенность на якобы сотрудника МВД (причем в Госуслугах даже отображался логотип ведомства). Потом ей позвонил другой разводила и сообщил, что она стала жертвой мошенника в Госуслугах, и теперь нужно срочно спасать деньги — снять их со счетов раньше него и внести на защитный счет с помощью «курьера в штатском». Всё выглядит, будто один мошенник раскрывает другого, но на самом деле оба являются частью одной общей хитрой схемы. 

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Источник:
Финкульт
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Комментарии

+1168
Grealex
Она просто душевнобольная. При чет тут «двухслойный развод»?
час назад в 22:56
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