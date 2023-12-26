Мошенники запустили новогодний развод клиентов Wildberries и OZON. Попасться может каждый!

Олег

WB и OZON


Кибермошенники начали применять новую схему обмана, направленную на любителей покупать онлайн. Об этом пишет «Финкульт» со ссылкой на МВД.

Схема неслучайно запущена именно сейчас, в конце декабря. В период праздников все типы доставок обычно задерживаются из-за перегрузки ПВЗ и логистических центров. Именно на этом играют разводилы.

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Согласно источнику, мошенники рассылают людям сообщения о задержке их заказов, сделанных в маркетплейсах типа Wildberries и OZON, а также от имени популярных курьерских служб. Поскольку большинство людей сейчас заказывают товары на маркетплейсах, чаще всего такие сообщения попадают в цель, ведь конкретные товары там не перечисляются.

Разводилы предлагают компенсацию за задержку; для её получения нужно отправить данные своей карты — например, перейти по ссылке и заполнить форму, либо загрузить зараженный файл «квитанции» на смартфон. Разумеется, это обман. Никаких компенсаций клиент не получит, при этом мгновенно лишается всех сбережений на карте.

«Финкульт» рекомендует проверять статус заказа строго в приложении маркетплейса, а все связанные с ним вопросы решать исключительно в службе поддержки или в ПВЗ. 

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Источник:
Финансовая культура
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Комментарии

+37
makc80
Лох не мамонт))))
2 часа назад в 19:12
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+118
lokky
не надо чушь писать
час назад в 20:23
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