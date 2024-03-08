Мошенники запустили праздничную многоходовочку через Telegram — попадешься, как ни крути

Олег

Telegram


В рунете распространяется новая схема обмана представительниц женского пола, связанная с праздником 8 марта. О нем пишут в «Известиях».

Согласно источнику, мошенники создали множество ботов в Telegram и устраивают массовые рассылки девушкам и женщинам. В сообщениях предлагается в честь праздника бесплатно забрать подписку Telegram Premium; для этого требуется подписаться на ряд каналов, в числе которых есть мошеннические и фишинговые.

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Таким способом разводилы достигают сразу нескольких целей: набирают живых подписчиков в свои каналы для обмана, а также «подсовывают» скам потенциальным жертвам с помощью постов в этих каналах, и хитростью выманивают у них деньги. Чтобы девушка не отписалась от них, бот отображает специальную форму, заверяя, что «заявка в рассмотрении» и нужно дождаться результата. А пока идет время, жертва может клюнуть на один из «щедрых» постов. 

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Источник:
Известия
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