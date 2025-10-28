Мошенников постигло самое страшное — их жертвы наконец поумнели!



Хакеры терпят убытки при разработке троянских программ, поскольку их жертвы перестали вестись на уловки. Об этом пишет Bleeping Computer.

Речь идет о программах-вымогателях, которые заражают компьютеры компаний и частных лиц, а потом требуют выкуп за расшифровку содержимого накопителя. Ранее большинство пострадавших предпочитали заплатить, чтобы вернуть себе свои данные, но в последнее время тенденция меняется.Согласно источнику, в текущем году всего 23% жертв кибервымогателей согласились на требования мошенников и перечислили им выкуп в обмен на расшифровку данных. В прошлом году их было 28%, а в 2019-м доля «плательщиков» достигала 85%. то есть снижение налицо.Оно происходит, поскольку всё больше пользователей и компаний внедряют надежную защиту от прорамм-вымогателей. А еще люди (при помощи соцпрограмм и разъяснения от властей) чаще понимают: платить вымогателям — фактически поощрять их черное дело, да и гарантий получения желаемого никаких нет.