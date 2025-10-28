Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Мошенников постигло самое страшное — их жертвы наконец поумнели!

Олег

Перевод


Хакеры терпят убытки при разработке троянских программ, поскольку их жертвы перестали вестись на уловки. Об этом пишет Bleeping Computer.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Речь идет о программах-вымогателях, которые заражают компьютеры компаний и частных лиц, а потом требуют выкуп за расшифровку содержимого накопителя. Ранее большинство пострадавших предпочитали заплатить, чтобы вернуть себе свои данные, но в последнее время тенденция меняется.

Согласно источнику, в текущем году всего 23% жертв кибервымогателей согласились на требования мошенников и перечислили им выкуп в обмен на расшифровку данных. В прошлом году их было 28%, а в 2019-м доля «плательщиков» достигала 85%. то есть снижение налицо.

Оно происходит, поскольку всё больше пользователей и компаний внедряют надежную защиту от прорамм-вымогателей. А еще люди (при помощи соцпрограмм и разъяснения от властей) чаще понимают: платить вымогателям — фактически поощрять их черное дело, да и гарантий получения желаемого никаких нет. 

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Bleeping Computer
Cсылки по теме:
МВД: мошенники освоили новую схему с арендной платой
Бабуля из Омска отдала мошенникам золотые слитки и монеты на десятки миллионов рублей
Новая схема обмана — хищение через рассрочку на маркетплейсах

Рекомендации

Рекомендации

Попробовал новый мессенджер BitChat. Вот чем он лучше Telegram, WhatsApp и MAX!
«Все неважно, кроме цены»: Костя AcademeG четко и ёмко оценил новую Lada Iskra
На OZON новая опция: товар забрал, ни копейки не отдал. Будете пользоваться?
Музыканты со всего мира бойкотируют Spotify: его создатель инвестировал 600 млн евро в боевых дронов

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии