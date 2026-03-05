Top.Mail.Ru

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского настроила звук в новых наушниках HUAWEI FreeBuds Pro 5

Олег


Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского приняла участие в работе над звуковыми настройками флагманских наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5. В рамках сотрудничества была проведена профессиональная калибровка эквалайзера и комплексная оценка параметров звучания.

Работу осуществлял ведущий инженер Центра звукозаписи и звукорежиссуры Московской консерватории Владислав Крылов. Он также известен как куратор музыкальных проектов и культуролог, принимал участие в организации московской премьеры оперы Бенджамина Бриттена «Река Керлью» и выступал художественным руководителем Первого оперного фестиваля «Перепись населения» на Сахалине.

Процесс включал многоэтапный анализ частотной характеристики с использованием инструментальных измерений, оценку динамического диапазона, переходных процессов и фазовой согласованности, а также программную настройку параметров эквалайзера и алгоритмов обработки сигнала. На каждом этапе проводилась серия сравнительных прослушиваний на музыкальном материале различных жанров — от академической симфонической и камерной музыки до джаза, эстрадной и электронной музыки. Особое внимание уделялось передаче тембровых нюансов акустических инструментов, естественности вокала, сохранению микродинамики и пространственной глубины сцены. Комплексный подход позволил обеспечить точный баланс низких, средних и высоких частот с учетом как объективных измерений, так и художественного восприятия звука.

В результате были сформированы два звуковых профиля.

  • «Универсальное звучание» ориентировано на повседневные сценарии — прослушивание музыки, просмотр видео и голосовую коммуникацию. Профиль обеспечивает сбалансированное и комфортное воспроизведение аудиоконтента.
  • «Концертное звучание» предназначено для более глубокого погружения в музыкальный материал, включая академический репертуар, с акцентом на пространственность, детализацию и естественный тембровый баланс.

Настройка проводилась в лабораторных условиях с использованием специализированного оборудования, а также в студии при работе с реальными музыкальными материалами. Такой двойной формат позволил совместить техническую точность и художественную выразительность звучания.

Профессиональная экспертиза в области музыкальной акустики и звукорежиссуры позволила приблизить характер звучания к принципам, применяемым в студийной и концертной практике. Итогом работы стало формирование звуковых профилей, ориентированных на сохранение тембровой достоверности, ясности вокала и инструментов, а также комфортного восприятия при длительном прослушивании в различных акустических условиях.

Для активации звуковых профилей, разработанных при участии консерватории, необходимо открыть приложение HUAWEI Audio Connect, перейти в раздел «HUAWEI SOUND» и выбрать одну из доступных опций. Переключение осуществляется непосредственно в интерфейсе звуковых эффектов и позволяет адаптировать характер звучания в соответствии с предпочтениями и сценарием использования.

Московская консерватория признана в качестве одного из лучших учреждений в области акустики и звукорежиссуры благодаря своей научно-производственной базе и практическому опыту. В ее структуре функционирует учебно-производственный центр звукозаписи и звукорежиссуры, который на протяжении десятилетий осуществляет запись, реставрацию и компьютерную обработку фонограмм, а также подготовку специалистов в области анализа и обработки звука.

Педагоги и эксперты консерватории ранее давали рекомендации по характеру звучания и аудионастройкам для моделей HUAWEI FreeBuds Pro 4, HUAWEI FreeBuds 6 и HUAWEI FreeBuds 7i, подчеркивая важность точной передачи тембра, сбалансированности частотного диапазона и корректной динамики в различных музыкальных жанрах, а также применения профессиональных методов прослушивания и оценки качества звука.
1
Комментарии

🆎
+54
🆎
У меня такие "эксперты" 😎 в посёлке на тракторах 🚜 гоняют на рыбалку 🎣
по сути они ничем не лучше 4 про.
Только если телефон Хуавей 80 и вот эти вот ограничения в чём то для остальных телефонов напрягает ...
час назад в 12:05
#