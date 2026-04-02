Российская школьница нашла «онлайн-работу мечты», а получила уголовку

Олег

Фото: Grok

Мошенники использовали несовершеннолетнюю россиянку для отмыва денег и подвели ее к уголовной статье. Об этом пишет МВД в своем Telegram-канале «Вестник киберполиции России». 

Согласно источнику, в прошлом году неизвестные связались со школьницей из Ленинского района Еврейской автономной области и предложили ей «онлайн-работу мечты»: получать деньги на свою банковскую карту, оставлять себе процент, а остальное отправлять дальше. За три дня девушка получила около 150 тысяч рублей и провела более 20 транзакций в Москву, Новосибирскую, Вологодскую, Тюменскую области, Дагестан, Пермский и Приморский края. 

После этого банки заблокировали ее счета по причине подозрительных операций. Позже на нее вышлв полиция, поскольку как минимум один входящий перевод содержал часть похищенных мошенниками сбережений жительницы города Курск. Теперь против школьницы возбуждено уголовное дело по по ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Статья предусматривает  штрафы на сотни тысяч рублей и сроки до нескольких лет
Источник:
Вестник киберполиции России
Комментарии

kardigan
kardigan
Предупреждали же идиотов.. жаль девчонку. Уголовка, пусть даже условная за 150 р это жёстко.
Нужно ограничивать переводы и суммы на картах подростков.
2 апреля 2026 в 12:54
Bor™
Bor™
Надо больше об этом рассказывать по телеку и в интернете, но по телеку одна реклама, да мыльные оперы, а в интернете хрен пойми что вообще.
2 апреля 2026 в 14:40
Gabriel
Меня реально удивляет наивность и детская непосредственность.
3 апреля 2026 в 00:36
