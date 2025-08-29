Московских водителей хотят заставить платить за каждый километр

Фото freepik
Власти рассматривают радикальный метод борьбы с пробками в Москве — введение системы оплаты за каждый километр пробега автомобиля. Об этом заявил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики и член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Михаил Блинкин. По его словам, техническая реализация такой системы уже возможна — каждый километр пробега может фиксироваться и оплачиваться по аналогии с коммунальными услугами.
Стоимость поездки будет зависеть от уровня загруженности дорог, что создаст экономические стимулы для оптимизации транспортного поведения москвичей. Такой подход направлен на сокращение необязательных поездок в часы пик и перераспределение транспортного потока в течение дня. Эксперт отмечает, что Москва теоретически может решиться на подобные меры, несмотря на их радикальность.