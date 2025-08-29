Московских водителей хотят заставить платить за каждый километр

Александр

Фото freepik

Власти рассматривают радикальный метод борьбы с пробками в Москве — введение системы оплаты за каждый километр пробега автомобиля. Об этом заявил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики и член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Михаил Блинкин. По его словам, техническая реализация такой системы уже возможна — каждый километр пробега может фиксироваться и оплачиваться по аналогии с коммунальными услугами.

Стоимость поездки будет зависеть от уровня загруженности дорог, что создаст экономические стимулы для оптимизации транспортного поведения москвичей. Такой подход направлен на сокращение необязательных поездок в часы пик и перераспределение транспортного потока в течение дня. Эксперт отмечает, что Москва теоретически может решиться на подобные меры, несмотря на их радикальность.

Инициатива обсуждается на фоне других предложений по реформированию транспортной системы. Например, депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить оплату проезда для российского большегрузного транспорта в системе «Платон», чтобы снизить нагрузку на транспортные компании и конечных потребителей.
-14
Комментарии

tellurian
+2617
tellurian
Общественный транспорт не справится с таким потоком. Людей нет, столько транспорта нет.
Да и не всегда он эффективен между районами. На машине 15 минут, на автобусе 30-45 минут и не всегда.
29 августа 2025 в 15:45
#
kardigan
+4160
kardigan
Нужно заставить водителей каждый месяц сдавать показания спидометра и не забудьте взять деньги за пломбировку оного.( да, и проверять каждый год целостность пломбы.
А то разъездились тут😀
29 августа 2025 в 16:12
#
tellurian
+2617
tellurian kardigan
Будет точно один плюс: при перепродаже сразу будет видно скручен ли пробег 😂
29 августа 2025 в 18:10
#
+83
olegvl2
Вместо того чтобы развивать регионы и не тащить в Москву всех кого не попадя, им проще бабки брать за каждый чих…
29 августа 2025 в 21:56
#
+34
Gabriel
Фамилия Блинкин как-то настораживает.)
29 августа 2025 в 23:41
#
YABLOKOFON
+340
YABLOKOFON
Ахахахахаха и это новости не ИА Панорама

Цены на автомобили и так в космосе, штрафы, налоги, сборы, поборы, а они еще это вводят и сим запретят до кучи или тоже самое придумают.

Когда мы ввели налог на воздух вы стали меньше дышать ЭТО ВОЗМУТИТЕЛЬНО!!!! МОЛЧАТЬ!!!
30 августа 2025 в 00:23
#