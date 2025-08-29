Московских водителей хотят заставить платить за каждый километр



Власти рассматривают радикальный метод борьбы с пробками в Москве — введение системы оплаты за каждый километр пробега автомобиля. Об этом заявил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики и член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Михаил Блинкин. По его словам, техническая реализация такой системы уже возможна — каждый километр пробега может фиксироваться и оплачиваться по аналогии с коммунальными услугами.

Стоимость поездки будет зависеть от уровня загруженности дорог, что создаст экономические стимулы для оптимизации транспортного поведения москвичей. Такой подход направлен на сокращение необязательных поездок в часы пик и перераспределение транспортного потока в течение дня. Эксперт отмечает, что Москва теоретически может решиться на подобные меры, несмотря на их радикальность.

Инициатива обсуждается на фоне других предложений по реформированию транспортной системы. Например, депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить оплату проезда для российского большегрузного транспорта в системе «Платон», чтобы снизить нагрузку на транспортные компании и конечных потребителей.