Московский таксист рассказал, сколько можно заработать без выходных и больничных

Работающий таксистом пикабушник 5igorsk поделился своими подсчётами доходов и расходов. Заработок оказывается не столь уж высоким, как можно было подумать, глядя на стоимость поездок.
5igorsk показал свои расчёты на примере поездки от Москва-Сити до аэропорта Домодедово за 5140 рублей. Приложение показывает, что путь займёт 1 час и 50 минут, но таксист полагает, что из-за пробок время увеличится до 3 часов. Почти треть выручки приходится отдавать в качестве комиссии и налогов, за смену расходуется бензин на 2600-2800 рублей, а за аренду автомобиля хорошего уровня нужно ежедневно отдавать таксопарку 3500 рублей.
«Яндекс» не позволяет таксистам работать более 11 часов в день, а с учётом перерыва на обед получается 12-часовая смена. За день можно успеть выполнить примерно четыре таких «жирных» заказа или больше мелких и не столь выгодных. Кроме того, таксисту нужно тратить время и деньги на покупку мелких расходников и мойку автомобиля.
В итоге чистый заработок таксиста в Москве, по подсчётам 5igorsk, составляет около 4 тысяч рублей в день, а при работе в режиме 12-часовых смен без выходных, больничных и праздников получается 120 тысяч рублей. За месяц придётся отработать примерно 360 часов, а это примерно в два раза больше разрешённого по законодательству для наёмных работников (на таксистов это ограничение не распространяется, поскольку они в основном индивидуальные предприниматели или самозанятые).
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