Москва, Московская область и Санкт-Петербург запретили запускать дроны. В каких ещё регионах они под запретом?

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3 мая 2023 года в Москве распоряжением мэра Собянина был запрещён запуск беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники в этом городе разрешено запускать только государственным организациям. Такой же запрет сегодня был введён властями Санкт-Петербурга и Московской области.
На сегодняшний день летающие беспилотники (дроны, квадрокоптеры и пр.) распоряжениями и указами местных властей запрещены примерно в сорока регионах России:
- Смоленская область
- Калужская область
- Новгородская область
- Тверская область
- Орловская область
- Крым и Севастополь
- ДНР
- Мурманская область
- Ярославская область
- Москва и Московская область
- Санкт-Петербург
- Тульская область
- Воронежская область
- Ростовская область
- Краснодарский край
- Республика Адыгея
- Владимирская область
- Рязанская область
- Тамбовская область
- Волгоградская область
- Ставропольский край
- Костромская область
- Нижегородская область
- Мордовия область
- Пензенская область
- Республика Северная Осетия — Алания
- Республика Бурятия
- РеспубликаМарий Эл
- Саратовская область
- Кировская область
- Республика Татарстан
- Самарская область
- Оренбургская область
- Пермский край
- Удмуртская республика
- Челябинская область
- Курганская область
- Республика Бурятия
- Магаданская область
- Приморский край
- Камчатский край