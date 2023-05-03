Москва, Московская область и Санкт-Петербург запретили запускать дроны. В каких ещё регионах они под запретом?

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3 мая 2023 года в Москве распоряжением мэра Собянина был запрещён запуск беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники в этом городе разрешено запускать только государственным организациям. Такой же запрет сегодня был введён властями Санкт-Петербурга и Московской области.



На сегодняшний день летающие беспилотники (дроны, квадрокоптеры и пр.) распоряжениями и указами местных властей запрещены примерно в сорока регионах России:





Смоленская область

Калужская область

Новгородская область

Тверская область

Орловская область

Крым и Севастополь

ДНР

Мурманская область

Ярославская область

Москва и Московская область

Санкт-Петербург

Тульская область

Воронежская область

Ростовская область

Краснодарский край

Республика Адыгея

Владимирская область

Рязанская область

Тамбовская область

Волгоградская область

Ставропольский край

Костромская область

Нижегородская область

Мордовия область

Пензенская область

Республика Северная Осетия — Алания

Республика Бурятия

РеспубликаМарий Эл

Саратовская область

Кировская область

Республика Татарстан

Самарская область

Оренбургская область

Пермский край

Удмуртская республика

Челябинская область

Курганская область

Республика Бурятия

Магаданская область

Приморский край

Камчатский край