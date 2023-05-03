Москва, Московская область и Санкт-Петербург запретили запускать дроны. В каких ещё регионах они под запретом?

Александр


Фото: Unsplash

3 мая 2023 года в Москве распоряжением мэра Собянина был запрещён запуск беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники в этом городе разрешено запускать только государственным организациям. Такой же запрет сегодня был введён властями Санкт-Петербурга и Московской области.

На сегодняшний день летающие беспилотники (дроны, квадрокоптеры и пр.) распоряжениями и указами местных властей запрещены примерно в сорока регионах России:

  • Смоленская область
  • Калужская область
  • Новгородская область
  • Тверская область
  • Орловская область
  • Крым и Севастополь
  • ДНР
  • Мурманская область
  • Ярославская область
  • Москва и Московская область
  • Санкт-Петербург
  • Тульская область
  • Воронежская область
  • Ростовская область
  • Краснодарский край
  • Республика Адыгея
  • Владимирская область
  • Рязанская область
  • Тамбовская область
  • Волгоградская область
  • Ставропольский край
  • Костромская область
  • Нижегородская область
  • Мордовия область
  • Пензенская область
  • Республика Северная Осетия — Алания
  • Республика Бурятия
  • РеспубликаМарий Эл
  • Саратовская область
  • Кировская область
  • Республика Татарстан
  • Самарская область
  • Оренбургская область
  • Пермский край
  • Удмуртская республика
  • Челябинская область
  • Курганская область
  • Республика Бурятия
  • Магаданская область
  • Приморский край
  • Камчатский край

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Комментарии

tellurian
+5095
tellurian
За год жизнь многих людей стала хуже, чем была ;( опаснее
Интересно, просчитал кто такое в начале?
Вчера в 20:35
#
tellurian
+5095
tellurian lorxela
Не понимаю этот вопрос.
Вчера в 21:22
#
Esthet
+1742
Esthet lorxela
Рубаха в попу засучилась🤌🏻
Вчера в 21:55
#
Вася Вотафаков
+5489
Вася Вотафаков
У нас не запретили дроны 😁 но мой чёт сломался 🫤 простенький, китаес. Как то пускал его во дворе прибухнув слегка. Поднял на высоту 9 этажа. А обратно он уже грохнулся на козырек. С тех пор у него какие-то проблемы с полетами 🤣
Вчера в 22:00
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